Cesc Fabregas, Como'nun AEK Atina ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde beklentileri düşürerek takımının ayaklarının yere basması ve taktik kimliğine bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Salı gecesi alınacak bir galibiyet, İtalyan ekibini Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda eleme turlarına kalma hayaline önemli ölçüde yaklaştıracak.

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Büyük sahnede soğukkanlılığı korumak

Como, Stadio Sinigaglia'da AEK'yı kritik bir Şampiyonlar Ligi maçında ağırlamaya hazırlanırken tarihi bir başarının eşiğinde. Como'nun Avrupa macerasına ilişkin heyecan giderek artsa da Fabregas, oyuncularının ayaklarının yere basmasını istiyor. Eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu, kulüpteki uzun vadeli projeye odaklanıyor; tek bir turnuvanın takımın genel gelişimini ve sahadaki kimliğini gölgede bırakmasına izin vermek istemiyor. Fabregas, fiziksel açıdan güçlü ve oyuna hâkim bir rakibe karşı sonuç almak için takımının fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

"Favori değiliz. Küçük bir kulübüz ve hâlâ ne kadar gelişebileceğimizin farkındayız. Bugün gördüğümüz saygıyı hak ettik ama sakin bir şekilde gelişmeye ve duygularımızı kontrol etmeye devam etmeliyiz," dedi Fabregas. Açıklamalarını TUTTOmercatoWEB aktardı.

Fabregas için kimlik, tek bir sonuçtan daha önemli

İspanyol teknik direktör, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla başa çıkabildiğini kanıtlamış Yunan rakiplerini hafife almayarak oyuncularını zorlu bir sınava hazırlanmaları konusunda uyardı. AEK'nın Avrupa arenasındaki güçlü geçmişine dikkat çeken Fabregas, rakibin turnuvadaki en büyük kulüpleri bile zorlayabilecek kalitede olduğunu belirtti. "AEK, Real Madrid gibi takımlara bile sorun çıkardı. Fiziksel açıdan güçlü, oyuna hâkim ve sağlam bir zihniyete sahip bir takım. Çok etkili olmalıyız," dedi.

Massimiliano Alvini'nin taktik yaklaşımıyla da bir paralellik kuran teknik direktör, skor ne olursa olsun takımının ilkelerinden vazgeçmeyeceğini yineledi. Kimliğin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak tek bir sonucun kadrosunun kalitesini belirlemeyeceğini söyledi. "Kaybedince kötü bir takım, kazanınca da olağanüstü bir takım olmuyorsunuz. Zorlanacağımız maçlar olacak ama oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz," diye ekledi.

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Douvikas duygusal karşılaşmaya hazırlanıyor

İtalyan ekibinin hücum hattında, şu anda Şampiyonlar Ligi gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alan Tasos Douvikas bulunuyor. Yunan forvet, kendi ülkesinden bir kulüple karşılaşmanın Sinigaglia'da duygusal bir akşam yaşatacağını kabul etti. Bu sezon dikkat çeken Douvikas, gollerdeki bireysel başarısının payını takım arkadaşları ve teknik ekiple paylaşmakta gecikmedi.

Gelecek maçlar COM Şampiyonlar Ligi 15:00 AEK

"Bir Yunan takımıyla karşılaşmak harika. Özel ve çok duygusal bir maç olacak. Kaliteli, sağlam ve oldukça agresif bir takım. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli olacak. Gol krallığında zirvede olmak özel bir şey ama bunda teknik ekibin ve takım arkadaşlarımın da payı var. Hem oyuncu hem de insan olarak gelişmeye devam etmek istiyorum," dedi forvet.

Odak noktası mevcut kadro

Ocak transfer dönemi yaklaşırken Fabregas'a, kulübün Avrupa'daki başarısının transfer piyasasında yeni takviyelere yol açıp açmayacağı soruldu. Ancak teknik direktör, odağın tamamen önlerindeki yoğun fikstürde kalması gerektiğini söyleyerek spekülasyonlara hızla son verdi. Kış arası başlamadan önce oynanacak yedi kritik maç daha olduğunu hatırlattı ve transfer konusunun dikkatlerini dağıtmasına yer olmadığını belirtti. "Şimdi bunu konuşmanın zamanı değil, aradan önce oynayacağımız yedi maç daha var," dedi.