Cesc Fabregas, Chelsea - Arsenal finalini değerlendirdi

Monaco'da forma giyen İspanyol oyuncu Cesc Fabregas, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin çok zorlu geçeceğini ve penaltılara gideceğini söyledi.

Cesc Fabregas, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan UEFA final mücadelesinde hakkında fikirlerini belirtti.

Premier Lig'de forma giydiği iki takımın karşılaşmasından mutluluk duyduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu, maçın oldukça zorlu olduğunu ve şampiyonun penaltı atışlarıyla belirleneceğini belirtti.

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Goal'e yaptığı açıklamada karşılaşmanın aynı zamanda eğlenceli olacağını söyleyen orta saha oyuncusu, "Bu akşamki finalin çok zorlu olacağına inanıyorum. bir adım önde olabilir çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmeleri için bu akşam şampiyon olmak zorundalar. Aynı zamanda de çok iyi oynuyor. Sonuçtan bağımsız olarak bizi bu akşam çok zevkli bir maçın beklediğine eminim. Böyle bir maçın ise penaltılara gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu mücaelenin Petr Cech için ayrı bir anlam taşıdığını belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Eminim ki Petr Cech için de çok duygusal bir gece olacaktır. Bu akşam ona da şans diliyorum." dedi.