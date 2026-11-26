Cesc Fabregas, Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç teknik direktörlerinden biri hâline geldi. Bu yükseliş, Barcelona'ya dönüş ihtimaliyle ilgili soruları da beraberinde getirdi. Eski Barcelona orta saha oyuncusunun Como'daki performansı, bir gün Camp Nou'da Hansi Flick'in yerini alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

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Şampiyonlar Ligi galibiyeti sonrası Fabregas'a Camp Nou'ya dönüş soruldu

Fabregas, Como'nun AEK Atina karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Katalonya'ya olası dönüşüyle ilgili sorularla karşılaştı. Maçtan sonra TNT Sports Mexico'ya konuşan eski Barcelona, Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusuna, bir gün Barcelona'yı çalıştırmayı düşünüp düşünmediği soruldu.

Barcelona ile güçlü bağları, Fabregas'ı gelecekteki teknik direktör adayları arasında tutsa da kendisi uzun vadeli tahminlerde bulunmaktan kaçındı. Önceliği, Flick'in bir gün yerini kimin alacağına dair spekülasyonlar değil, İtalya'daki mevcut görevleri.

Como teknik direktörü: Geleceği düşünmek sizi bir yere götürmez

Teknik direktörlük kariyerine yönelik artan ilgiyi değerlendiren Fabregas, geçmişte yaşadıklarının kendisine geleceği planlamamayı öğrettiğini söyledi.

“Ben günü gününe yaşayan biriyim. Geleceği düşünmek genellikle sizi bir yere götürmez” dedi. “Oralıyım, o kulüpte büyüdüm ve oradaki herkesi tanıyorum ama çok ilerisini düşünmeyi hiçbir zaman sevmedim. Bunu yaptığım zamanlar benim için iyi sonuçlanmadı.”

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Fabregas, Como'da büyüyen bir projenin günlük gereklilikleriyle ilgilenirken içinde bulunduğu anın tadını çıkarmanın önemini de vurguladı.

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“Hayat uçak kullanmak gibi, ne zaman yavaşlayacağını asla bilemezsiniz” diye ekledi. “Bu yüzden her zaman keyif almaya çalışmalıyız. Rekabet etme zamanı geldiğinde rekabet etmeli, keyif alma zamanı geldiğinde keyif almalı, aileyle birlikte olma zamanı geldiğinde aileyle birlikte olmalıyız.

“Büyüdüğümüz ve benim de çok fazla sorumluluğumun olduğu Como gibi bir kulüpte teknik direktör olmanın rekabeti ve getirdiği talepler arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Dediğim gibi, günlük işlere odaklanıyorum çünkü geleceği düşünmek genellikle sizi bir yere götürmez.”

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Eski orta saha oyuncusu Barcelona'nın hiçbir maçını kaçırmıyor

Camp Nou'ya yakın zamanda döneceği yönündeki konuşmalara kapıyı kapatsa da Fabregas eski kulübünü yakından takip ediyor. Barcelona'nın futboluna duyduğu hayranlık, Como'nun Avrupa maçları için yaptığı taktik hazırlıklarda bile dikkatini dağıtabiliyor.

“Tek bir maçını bile kaçırmıyorum” diye devam etti. “Geçen gün AEK maçının planını hazırlarken maçı telefonumdan izliyordum. Yardımcılarım bana birkaç kez ‘Odaklan, bu önemli’ demek zorunda kaldı. Ama mesele şu ki futbolu gerçekten çok seviyorum ve Barcelona, tıpkı PSG veya Bayern Münih gibi inanılmaz bir seviyede oynuyor. Bu dört ya da beş takım gerçekten harika, onları izlemeyi seviyorum.”

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2028'e kadar süren Como sözleşmesi ve Flick'e destek, yakın vadeli ihtimali zayıflatıyor

Fabregas'ın Como ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor ve daha önce bu sözleşmenin sonuna kadar kalmak istediğini dile getirmişti. Bu nedenle İspanya'ya dönüşü uzak görünüyor. İtalya'da ilerleme kaydetmeye devam etmesi, ileride bir teknik direktörlük pozisyonu boşalırsa adının gündemde kalmasını sağlayacak.

Öte yandan Katalonya'da yakın zamanda bir teknik direktör değişikliği beklenmiyor. Barcelona'nın sportif yönetimi Flick'ten hâlâ çok memnun. Bu da Fabregas'ın yakın vadede baskı hissetmeden Como'daki projesine odaklanmasını sağlıyor.