Cesc Fabregas: Arsenal'a geri dönmek istiyordum ama Arsene Wenger bana cevap vermedi

Fabregas, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra neden Arsenal yerine Chelsea'ye gittiğini açıkladı.

Cesc Fabregas, 'dan ayrıldığında 'a geri dönmemesinin sebepleri hakkında konuştu.

Arsecast' e konuşan Fabregas, "Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiğimde, Arsenal beni transfer etmek için ilk opsiyona sahip olan kulüptü. Arsenal'ın beni isteyip istemediğini görmek için bir hafta boyunca başka bir kulüple konuşamadım. Benim aklımda da Arsenal kesinlikle ilk opsiyondu. Fakat Arsene Wenger bir cevap vermedi" ifadelerini kullandı.

Aradan geçen bir haftada Arsenal'dan bir cevap gelmeyince kendi yolunu çizmek zorunda kaldığını belirten Fabregas, " ve beni istiyordu. Sonra hiç aklımda yokken Jose Mourinho ile görüştüm. Dürüst olmam gerekirse, Mourinho ile görüştükten sonra kendi kendime, 'Başka hiç kimseyle görüşmem gerekmiyor, 'ye gidiyorum' dedim" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Mourinho'nun yaptıkları görüşmede kendisine söylediklerinden etkilendiğini söyleyen Fabregas, "Bana kurmak istediği takımdan, benim hakkımda düşündüklerinden ve nasıl oynamamı istediğinden bahsetti ve beni ikna etti. Üstelik Manchester'a değil, Londra'ya gidecektim. Londra benim evimdi" dedi.