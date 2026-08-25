Ettifaq'ın Avustralyalı teknik direktörü Arthur Papas, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında salı günü oynanması planlanan Nassr maçına oyuncularının hazır olduğunu vurguladı.





Ettifaq, sezona ideal başlangıcını sürdürme hedefiyle maça çıkıyor; ilk iki haftada topladığı 6 puanla, Nassr ile aynı puana sahip.





Papas, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Oyuncular özel bir maç ortaya koyup üç puanı almak için istekli." Papas ayrıca takımın son maçının ardından hızla toparlanma sürecine başladığını ve maça hazırlanmak için uzun bir zamanının olmadığını belirtti.

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Papas, Postecoglou hakkında konuştu





Ettifaq'ın teknik direktörü, daha önce yardımcılığını yaptığı Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou ile geçmişteki ilişkisine değindi.





Papas şunları söyledi: "Geçmişte bir dönem Ange ile çalışma onuruna eriştim, ancak başlangıç düdüğü çaldığında odak noktası maça ve sahada başarmak istediklerimize yönelecek."





Şöyle devam etti: "Bu maç bizim için çok önemli; sahada özel bir şekilde görünmek ve istenen seviyeyi ortaya koymak için çalışacağız."





Nassr'ın gücüne dair uyarı





Papas, Nassr'ın niteliklerini övdü ve takımın büyük bir hücum gücüne sahip olduğunu vurguladı; topa sahip olmasının kalesini gol yememiş şekilde tutmasına yardımcı olduğunu da değerlendirdi.





Şöyle konuştu: "Nassr hücum açısından çok güçlü ve sahada topa hâkim olması kalesini gol yememiş halde tutmasına yardımcı oluyor. Geçen sezonun lig şampiyonu."





Ettifaq'ın teknik direktörü, takımının maça cesaretle çıkması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Daha büyük bir cesaretle sahaya çıkmalı, kendi tarzımızla oynamalı ve onların kalesine ulaşmalıyız. Elimizde birçok çözüm var, bunların arasında duran toplar da yer alıyor."





Ettifaq taraftarlarına mesaj





Papas, Nassr karşısında geçmiş sezonların sonuçlarına bakmayı reddederek, koşulların değiştiğini ve takımının şu ana odaklanması gerektiğini vurguladı.





Sözlerini Ettifaq taraftarlarına bir mesajla noktaladı: "Taraftarlara elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağımıza, her maça tüm gücümüzle çıkacağımıza ve üç puanı almak, galip gelmek ve onları mutlu etmek için çalışacağımıza söz veriyorum."

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