"Cesaret eksikliği ve liderlerin saklanması"... Henry, Fransa oyuncularına yönelik eleştirilerinin ardındaki gerçeği açıklıyor

Fransız futbol efsanesi ve şu anki televizyon yorumcusu Terry Henry, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’nın İspanya’ya (2-0) yenilmesinin ardından kendisine atfedilen açıklamaların gerçekliğini açıklığa kavuşturdu ve bunların uydurma olduğunu ve hiçbir gerçeklik payı olmadığını vurguladı.

Henry, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Fransız milli takımı hakkında söylediklerimle ilgili sosyal medyada dolaşan bazı söylentilere ve iddialara bir son vermem gerekiyordu.”

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1998 Dünya Şampiyonu, Fransa-İspanya maçı sonrasında "X" platformunda kendisine atfedilen ve Fransız milli takımının performansını "utanç verici" olarak nitelendirdiğini iddia eden "yalan açıklamalara" değindi. "cesaret ve haysiyet" eksikliğinden bahsettiği ve "saklanan liderleri" eleştirdiği iddia edilen bu açıklamaların, birçok medya kuruluşu tarafından yayılmış olmasına rağmen tamamen uydurma olduğunu vurguladı.

Fransız "RMC" kanalının aktardığına göre, eski Arsenal ve Barcelona yıldızı şöyle dedi: "Birinin yüzünü ortaya koyup, o kişinin gerçekte ne söylediğini gösteren bir video olmadan alıntılar eklemek çok kolay. İnsanları kandırmak kolay. Kendiniz araştırın!.. 2026 yılındayız."

Henry sözlerine şöyle devam etti: “Birçok kişi uydurma hikayeler yaratıyor. Bu yüzden lütfen, bir kez daha, bir şeyi retweet etmeden, paylaşmadan veya yorum yapmadan önce doğruluğunu kontrol edin.”

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalini takip etmek üzere geldiği New York’taki bir otelin odasından konuşan Henry, şöyle devam etti: “Videoların coğrafi olarak engellendiğini biliyorum; dolayısıyla Avrupa’daki insanlar benim ABD’de söylediklerimi izleyemiyor.”

Son olarak şunları ekledi: “Aslında söylediklerimi yayınlayacağım ve göreceksiniz ki, özellikle Avrupa’da dolaşanlardan tamamen farklı. Bu hiç de hoş bir durum değil ve sözde medya kuruluşları, paylaşım yapmadan ve retweet etmeden önce doğrulamalıdır.”