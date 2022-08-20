Cesare Casadei: Chelsea'nin 16 milyon sterlinlik yeni İtalyan genç yeteneği kim?

Inter'de geçirdiği süre boyunca Sergej Milinkovic-Savic'e benzetilen 19 yaşındaki oyuncu, Londra'ya aç bir şekilde geldi.

Chelsea'nin transfer politikası, Todd Boehly ile bir değişime girdi. Artık genellikle genç yetenekleri kadrolarına katmayı planlıyorlar.

İngiltere'nin 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kazanan takımının yıldızı Carney Chukwuemeka, Aston Villa'dan 20 milyon £ karşılığında transfer edildi. Gabriel Slonina Chicago Fire'dan getirildi. Amerikalı kaleci için 12,3 milyon sterlin ödeme yapılacak.

Omari Hutchinson'ın Arsenal'den gelişi de çok sayıda ilgi uyandırdı. Brighton'dan Zak Sturge ve Shim Mheuka'nın, Southampton'dan Tyler Dibling'in radar altında olması da bu durumun başka habercileri.

Ancak Chelsea orada kalmadı.

Frenkie de Jong ve Aubameyang gibi tecrübeli oyuncular da takıma katılmaya çalışılıyor. Ancak genel odak uzun vadede performans verecek isimler.

Son olarak; 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesare Casadei, 16.8 milyon sterline Inter'den transfer edildi.

Casadei'yi transfer etmek için Nice'i yendiler.

Ama Casadei kimdir ve yakın zamanda Chelsea A takımına girme şansı nedir?

Sahil kasabası Cervia'da büyüyen Casadei ve ağabeyi Ettore, her ikisi de futbolcu olmayı hayal ederken Ettore şu anda Serie D'de Savignanese'de oynuyor.

Ancak Cesare, önce yerel kulübü Cervia'da ve ardından Cesena akademisine katıldığındaa her zaman potansiyel olarak özel bir yetenek olarak göze çarpıyordu.

Hem fiziksel hem de teknik olarak, oyun vizyonu ve taktik zekasıyla yaşıtlarının önündeydi.

Casadei'yi hedeflerine ulaşmaktan hiçbir şey alıkoyamayacaktı. Bir keresinde bir antrenmanı kaçırmamak için yağmurda Cervia'dan Cesena'ya 22 kilometre yürüdü.

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Kısa süre sonra, eski İtalya ve AC Milan orta saha oyuncusu Marco Ambrosini ile karşılaştırıldı. Casadei, Milan'ı çocukken desteklediği için onun ayak izlerini takip etmeye hevesliydi.

Cesena'nın iflasını ilan etmesinden sadece haftalar önce 2018'de Milan'a bile önerildi. Yine de bu noktada Inter, çabuk davrandı ve oyuncuyu gözüne kestirdi.

Casadei gelir gelmez "Artık bir Inter taraftarıyım" dedi ve henüz 15 yaşında olmasına rağmen hemen U17 takımına terfi etti. Ocak 2020'de bir golle Primavera (23 yaş altı) ilk maçına damgasını vurdu.

Goller, Casadei'nin ağırlıklı olarak 8 numara olarak oynamasına rağmen oyununun önemli bir parçası haline geldi ve 2021-22'de Inter'in şampiyonluk kazanan Primavera ekibinde 33 maçta 15 gol kaydetti.

Bu gollerin dokuzunun Casadei'nin kafayla atmış olması da şaşırtıcı.

Sergej Milinkovic-Savic'e benzetildi. Casadei, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, bu karşılaştırmayı memnuniyetle karşılıyor: "Onu sahip olduğu özellikler ve oynama şekli için çok seviyorum ama o seviyelere gelmek için çok çalışmam gerekiyor.

"Inter'de orta saha oyuncularına, özellikle de [Marcelo] Brozovic ve [Nico] Barella'ya açıkça bakıyorum: iki büyük şampiyonlar. Onlardan ne öğrenebilirim? Barella'nın yoğunluğu ve Brozovic'in topla olan sakinliği."

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Chelsea'de kesinlikle daha fazla üst düzey orta saha oyuncusu olacak ve Thomas Tuchel'in planlarına ne kadar çabuk girebileceğini görmek ilginç olacak.

Casadei geçen sezon Serie A'da sadece bir kez yedek kulübesine oturdu, ancak ona harcanan para göz önüne alındığında,Stamford Bridge'deki taraftarların 2022-23 sezonu boyunca birkaç maçta oynayabilir.

Kesinlikle Boehly, gençliğe yatırım yapmanın değerli bir transfer stratejisi olduğunu düşünüyor ve Casadei, yeni sahibinin vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için tüm yeteneklere sahip.