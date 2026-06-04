Cep telefonunuzda 2026 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için en iyi uygulamalar

Sling TV, özelleştirilebilir, uygun fiyatlı canlı TV yayıncılığının tartışmasız kralı olmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nı takip etmek için kullanıcılar,

(aylık 45,99–46 $ temel ücret) seçerek, belirli büyük pazarlarda FS1 ve yerel FOX bağlı kanallarını anında güvence altına alabilirler. Daha da iyisi, bir ayın tamamı için ödeme yapmak istemiyorsanız, Sling son derece esnek

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ve

sunmaktadır. Bunlar, uzun vadeli taahhütler olmadan belirli gişe rekorları kıran grup aşamalarını veya eleme turlarını anında izlemek için mükemmeldir.