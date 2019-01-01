Cenk'in asist yaptığı maçta kazanan Leicester City

İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Manchester City, Manchester United ve Leicester City yarı finale yükseldi.

Gecenin çekişmeli maçında , 'ı normal süresi 2-2 sona eren maçın ardından seri penaltı vuruşlarıyla kupanın dışına itti.

26. dakikada James Maddison ve 29. dakikada Jonny Evans'ın attığı gollerle ilk yarıyı Leicester 2-0 önde kapadı.

70. dakikada Tom Davies, farkı 1'e indiren golü attı.

Oyuna 78. dakikada dahil olan Cenk Tosun, 90+1. dakikada Leighton Baines'in golünde asist yaptı ve 90 dakika 2-2'lik skorla tamamlandı.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Leicester City, yarı finale yükselen taraf oldu.

Takımının ilk penaltısını kullanan Cenk Tosun, rakip kaleci Kasper Schmeichel'ı geçemedi.

Bir diğer milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise yedek kulübesinde başladığı maçın 82. dakikasında oyuna girdi.

deplasmanda turladı

İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Manchester City, 1. Lig ekibi Oxford United'a konuk oldu.

Teknik direktör Pep Guardiola sahaya Bravo, Cancelo, Harwood-Bellis, Garcia, Zinchenko, Rodri, Foden, Bernardo Silva, Angelino, Riyad Mahrez ve Raheem Sterling ilk 11'ini sürdü.

Rakibini 3-1 mağlup eden Manchester City, adını yarı finale yazdırdı.

Konuk ekibin golleri 22. dakikada Joao Cancelo, 50 ve 70. dakikalarda Raheem Sterling'den geldi.

46. dakikada Matt Taylor'ın attığı gol Oxford United'a yetmedi.

10 dakikada yarı finalde

Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri 2. Lig temsilcisi Colchester'ı 3-0'lık skorla geçti.

Kırmızı şeytanlara turu getiren golleri 51. dakikada Marcus Rashford, 56. dakikada Ryan Jackson (K.K) ve 61. dakikada Anthony Martial attı.

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Yarı finalde dev mücadele

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Manchester City - Manchester United

Leicester City - Aston Villa