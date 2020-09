Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! "Önceliğim Avrupa'da kalmak"

Milli futbolcu Cenk Tosun, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulunurken, önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğunu söyledi.

forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı ve 'ye transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

A Spor'a konuşan milli futbolcu, transfer iddialarıyla ilgili konuşurken "Kimseyle görüşmedim, şu an bir yere gidemem, tam anlamıyla iyi olmak için en az 1,5 ay var. Beni hiçbir kulüp şu an beni almaz. Beni alan ilk yarıda sadece 1 ay oynatabilir, neden alsınlar? Everton'da kalmak istiyorum ama eğer oynayamazsam, kendi yolumu çizeceğim. var, bu yüzden oynamak istiyorum. Önceliğim Avrupa" ifadelerini kullandı.

"Ancelotti, 'a gitmemi istemedi"

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Crystal Palace'a gitmesini istemediğini belirten Cenk Tosun, "Kariyerimde en uzun sakatlığı yaşadım. 1-1.5 ay daha sürecek. Everton her zaman Avrupa'ya gitmeye çalışan bir camia. Her sene büyük transferler yapıyoruz. Taraftarın da bizim de beklentilerimiz büyük. Ancelotti geldikten sonra 2-3 hafta çalıştık. O zaman birbirimizi tanıyamamıştık. Benim Crystal Palace'a gitmemi istemedi ama önümü kesmeyeceğimi de söyledi. Her zaman iletişim halindeyiz, sürekli durumumu soruyor. İyileştikten sonra inşallah ben de forma savaşı vereceğim" şeklinde konuştu.

"Çağlar, Van Dijk ile Premier Lig'in en iyisi"

Premier Lig'de yılın 11'ine seçilen Çağlar Söyüncü hakkında da konuşan milli futbolcu, "Çağlar ile bugün konuştum. Zaten her gün konuşuyoruz. Benim en yakın arkadaşım. Milli Takım'da uyuduğumuz zamanlar dışında sürekli beraberiz. Leicester, bana 1,5 saat uzak, burada da sürekli görüşüyoruz. Çağlar, Premier Lig'de yılın 11'inde olmayı hak etti. Van Dijk ile en iyisi. Biz oyunculara anket yapmışlardı, ben de Van Dijk ve Çağlar'ı seçtim. Bunu ona da mesajla söyledim, bana gülerek geri döndü" dedi.