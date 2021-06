Cenk Tosun'dan Quaresma mı, Ghezzal mı sorusuna yanıt

Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyon olan Cenk Tosun, ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

TRT Spor canlı yayınına konuk olan Cenk Tosun, sakatlığı, kariyeri, Premier Lig macerası ve Beşiktaş'a dönüşüyle ilgili birçok konuda merak edilenleri anlattı.

Sakatlık durumuyla ilgili bilgi veren Cenk, sahalara dönüş için hazırlıklara devam ettiğini söyledi:

"Sakatlığım konusunda gidişat çok iyi. Fizyoterapistlerle ve salondaki çalışmalarımızla iyi ilerliyoruz. İyi gidiyoruz. İnşallah böyle gider ve en kısa sürede sahalara geri dönerim."

"En sevdiğin işi yapıyorsun. Futbolun nankörlüğü sakatlıklar. Ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bu sakatlıklar beni hiçbir zaman hedeflerimden caydıramaz. Son iki senedir çok büyük sakatlıklar yaşadım. Ama çok hırslıyım ve daha başaracak çok şey var. Daha çok çalışıp, daha çabuk dönmek istiyorum."

Batistuta sevgisi

"Babam Batistuta'yı çok beğeniyordu. Bana da izletiyordu. Özellikleri herkesten farklıydı. Topa inanılmaz sert vururdu, çok güçlüydü. O zamanlar rol modelim, idolüm Batistuta'ydı. O'nun golleri, Brezilyalı Ronaldo'nun gollerini izledim. Ibrahimoviç benim çok hoşuma giden bir forvet."

Almanca yasağı

"Almanya'da her Türk çocuğu gibi ben de Türkiye Ligi maçlarıyla büyüdüm. O zamanlar babamla kahvelerde maç izliyorduk. Çok küçük yaştan itibaren bu ligi takip eden biriyim. Ben daha Gaziantepspor'a transfer olmadan bir hafta önce evde Beşiktaş atkılarıyla, şalıyla maç izlediğimi hatırlıyorum.

"Ne kadar gurbette olsak da buradaki Türk ailesi gibi bir aile oluyorduk. Babam bize evde Almanca konuşmayı yasaklıyordu. Okulda konuşabilirsiniz ama evde Türkçe konuşacaksınız diyordu."

"Hedeflerim vardı ama buralara kadar geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Allah'a şükür çoğunu gerçekleştirdim. Allah bana o hayali yaşattı. Milli takıma kadar yükseldim. Biz milliyetçi ve bayrak, vatan sevgisi olan bir aileden geliyoruz. Onu hiçbir zaman kaybetmedik."

"Ailemin futbolcu olma sürecimde çok büyük etkisi oldu. En fazla da babamın etkisi oldu. Frankfurt'ta 5 yaşında futbola başladım. Her gün 40 kilometre yol sarfediyordum. Babamla birlikte 12-13 sene o yolu git-gel 80 kilometre yapıyorduk. Haklarını hiçbir zaman ödeyemem."

Galatasaray maçıyla parladı

"Mustafa Denizli döneminde ben Beşiktaş kampına davet edildim. Tuncay Yakın davet etti. Futbolcuları göreceğim, fotoğraf çekileceğiz. Mustafa hoca da çok istiyordu ama o dönem transferim gerçekleşmedi. 18 yaşında Gaziantepspor'a transfer oldum."

Frankfurt'ta önümde çok iyi forvetler vardı. Bana çok şans gelmiyordu. İkinci takımda çok iyi performans gösteriyordum ama A Takım'da çok şans bulamıyordum. Tolunay hoca beni Kayserispor'dayken istedi. Orada olmadı. Gaziantepspor'dayken de çok istedi."

"O dönem transferim gerçekleşti. Hoca bana o güveni verdi. Lisansımın çıktığı ilk maçta oynattı. Galatasaray kupa maçıydı 3-2 kazandık. 2 gol attım. Ondan sonra Allah, 'yürü ya kulum" dedi. İkinci devre oynadım. 16 maçta 12 gol atmıştım. Sezon sonunda da Beşiktaş'a geldim."

İkinci şampiyonluğun yeri ayrı

"İlk sene önümde Mustafa Pektemek ve Demba Ba vardı.Üçüncü forvettim. Slaven Biliç dönemiydi. Buna rağmen çok forma şansı buldum. Demba ve Mustafa sakatlandı. Bir anda bana şans geldi. O maçların çoğunda gol attım."

"Biliç hoca ayrıldı, Şenol hoca geldi. Gomez transferi geç olmuştu. 1-2 hafta ben oynadım. Mersin maçında goller attım. Gomez de o sezon müthiş oynadı. Gol kralı oldu. O sezon çok iyi bir rekabet vardı. Mario ensesinde nefesimi hissediyordu."

"Hoca Mario'nun gol atmadığı maçlarda beni alıyordu. Ben atıyordum. Onlardan çok şey öğrendim. Üçüncü sene artık ben as olmalıyım dedim. Aboubakar geldi evet, ama ben hazırlık maçlarında, ligde çok iyi performans gösterdim.

"Zaman zaman hoca beni oynattı, onu oynattı, zaman zaman birlikte oynadık. O sezon 40 maça yakın istatistikle oynadım. Üst üste 2. şampiyonluğumuzu elde ettik. O şampiyonluk benim için çok özel. Katkım yüksekti."

Birlikte oynadığın en iyi forvetler?

"Demba Ba, Gomez, Richarlison, Calwert-Lewin, Burak Yılmaz"

En unutamadığı gol?

"Benfica maçında attığım gol."

En üzüldüğün maç?

"Lyon'a penaltılarda elendiğimiz maç. O sezon Lyon'u geçseydik Avrupa'da final oynardık."

Benfica maçındaki müthiş "geri dönüş"

"3-0 yenik durumdayız. Taraftar bizi çağırıyor. O gün anladım. İlk defa canlı yaşadım. Biliyordum ama anladım ki; Bizim taraftarımız iyi gün taraftarı değil. Belki normal bir gol atsam 3-3'e gelmeyecek ama herkes gaza geldi. Benfica'ya öyle bir top oynadık ki... 5 dakika daha olsa 4-3 yenerdik. O gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü seçildi."

Premier Lig'e rekor transfer

"25 milyon euro gibi bir rakam var. Bir de 1.5 milyon euro gibi bir performans bonusu vardı. Anlatılmaz bir duygu, gururlanıyor insan. Hak ederek gittiğimi düşünüyorum. Sadece Türkiye Ligi'nde o işleri yapsaydım o rakamlara gidemezdim ama ben Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterdim. Türkiye'den Premier Lig'e gitmek çok çok zor."

"Ben oraya devre arasında gittim. Premier Lig'e adapte olmak çok kolay bir şey değil. Lisansım çıktı. Tottenham deplasmanı Wembley'de oynuyoruz. O kadar tempolu, o kadar sert oynanıyor ki. 4'lük olduk zaten nefes nefese kaldım. Big Sam'le çok güzel bir sezon geçti. O sezonu 8. bitirdik. Sonra Marco Silva geldi. Daha modern futbol isteniyordu. İyi oynadığım maçlardan sonra Everton'da oynamadığım maçlar oluyordu. Milli takımda 3 gol atıyordum, döndüğümde yine oynatmıyordu. Başka oyunculara verdiği krediyi bana vermedi. Hiçbir zaman küsmedim ama adil davranmadı."

Ancelotti-Fenerbahçe görüşmesi

"Sonra Ancelotti geldi. İlişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmalarımız bile vardı. İstanbul anılarını anlatıyordu bana. Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü anlattı. Şartlardan dolayı olmamış. 'İyi ki de olmadı, Juventus'a geçtim' demişti bana. İstanbul'u ve Türkleri sevdiğini söylüyordu. Şans veriyordu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ben Crystal Palace'a transfer oldum. Big Sam, Palace'ın başındayken ben Beşiktaş'taydım, o dönemde de beni istiyordu. Daha fazla şans bulmak için oraya geçtim"

"İngiltere'de saha idmanları çok sert, uzun ve tempolu geçiyor. Spor salonuna girmek zorunlu. Girmezsen ceza kesiyorlar. İngiltere Ligi'nde forvet ve stoper oynamak çok zor. Oyuncular güçlü, atletik, hızlı, topa iyi vuruyorlar."

Avrupa Şampiyonası şanssızlığı

"Palace'ta Benteke ile beraber oynuyorduk. Zaha ve Ayew vardı. Güzel bir takımdık. Tam işler rayında gidiyordu. İdmanda dizim döndü. Çapraz bağlarım koptu. Şampiyona gitti, nasip değilmiş dedim. Bir anda pandemi oldu. Turnuvayı iptal ettiler. Bir yandan üzülüyorsun, insanların durumu sebebiyle... Bir yandan da seviniyorsun şampiyonayı seneye oynayacağım diye. Ama işte yine nasipte yokmuş o şampiyona. İnşallah Dünya Kupası'nda oynarız."

"Everton'ın profesyonellik anlamında Inter'den farkı yok. Çok başka yerde... Her maçta 10-15 kişi sadece maçı izleyip analiz eden ekip var. Her şey çok çok üst düzey. İdmanlar bile ekipler tarafından takip ediliyor."

"Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Mahcester City, Manchester United. 7. olan UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok zor. Büyük harcamalar yapılıyor ama yine de diğer takımlar o 6'lının arasına giremiyor."

İkinci Beşiktaş macerası

"İmza attığım gün Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim, dedim. Çok güzel bir takıma geldik. Hepimiz yaptık. Çok güzel bir ekibe katıldım. Sezon başında kimse Beşiktaş'a inanmıyordu. Takım yavaş yavaş açılmaya başladı. Aboubakar, Ghezzal açıldı. Vida, Atiba çok iyiydi. Rosiser her zaman çok iyi oynadı. Welinton sonradan inanılmaz oynamaya başladı. İdmanlarda biz yorgunluktan ölüyoruz. Rosier, enerji patlaması yaşıyor. İdman sonrası hala topla çalışıyor."

"Altıncı, yedincilikten sonra Beşiktaş üst sıralara yavaş yavaş tırmandı. Çok büyük bir seri yakalanmıştı. Trabzonspor'a evimizde yenildiğimiz maçtan sonra geldim ben... Aboubakar sakatlandı, ben koronavirüse yakalandım. Sergen hoca bana 'Seni Alanya maçında oynatacağım, negatif olunca başla idmanlara' dedi. Alanya maçı güzel geçti. Erzurum'da çok kötü bir zeminde oynadık. Isıtmaları açmadılar. Sahayı ıslatın dedik, 'yok' dediler. O tendonun kopması kolay bir şey değil. Genelde basketçiler yaşıyor. Bu sakatlık sert zeminlerde yaşanıyor. Bunda da bir hayır vardır diyorum. Takım arkadaşlarım sonrasında iyi götürdü. Maçları kazandık. Hatay maçında güzel bir avantaj yakaladık. Sonra saçma sapan puanlar kaybettik. Aboubakar veya ben olsaydım, 4 hafta önce şampiyon olurduk."

"Sergen Yalçın'ın golleriyle büyüdüm"

"Sergen hocayla Gaziantepspor'da çalıştım. İlk hocalık dönemiydi. O zamanla şimdi çok farklı bir Sergen hoca var. Dağlar kadar fark var. Hocanın Beşiktaş sevgisi çok yüksek. Onu da bize yansıtıyor. Taktiksel anlamda idmanlarda çok iyi işler yaptık. Sergen hocaya saygımız çok büyük. Ben onun golleriyle büyüdüm."

"Onun için sahada koşmak istiyorsun. İletişimi çok güzel. Bayağı rahat. Bizimle arkadaş gibi özgürlük tanıyor. Gerektiğinde çok çok kızabiliyordu. Ben bazı devre aralarında ne kadar sinirlendiğini gördüm. Ama ne kadar arkadaş olduğunu da gördüm. Futbolcu çok sıkılmaya gelmez. Çok rahat bırakınca da rehavet oluyor. Sergen hoca o dengeyi çok iyi kuruyor."

Slaven Biliç dönemi

"Slaven Biliç şampiyonluğu çok istiyordu. O şampiyonluktan kopunca ne kadar üzüldüğünü gördüm. Karabük maçında ben galibiyeti getiren golü attıktan sonra Biliç çok sevinmişti. Biz hocayla Almanca konuşuyorduk. İyi bir hoca. West Bromwich'teyken beni aradı. "Gelebilir misin?" dedi. İkinci ligde oynuyorlardı. Premier Lig'den teklifler olduğunu söyledim ve öyle bir yol çizdim."

"Avrupa Süper Ligi saçmaydı"

"Bence Avrupa Süper Ligi girişimi çok saçmaydı. İyi ki de iptal oldu. Şampiyonlar Ligi çok ayrı bir turnuva. Müziği bile yetiyor..."

Karşı karşıya oynadığı en iyi defans oyuncusu kim?

"Van Dijk diyebilirim. Çok sert, hırslı oynamıyor. Yer tutmayı iyi biliyor. Kafa topu vermiyor. Ayakları iyi. Çoğu şeyi gözüyle yapıyor. Hiçbir zaman çalım yemiyor."

Beraber oynamaktan en fazla keyif aldığın orta saha oyuncusu kim?

"Oğuzhan, Talisca, Sosa. Hepsi çok özel oyuncular."

Çalıştığın en iyi teknik adam?

"Şenol Güneş."

Geleceği hakkında ne düşünüyor?

"Benim iyileşmem 6-9 ay arası sürecek. Sanırım Aralık-Ocak gibi dönebilirim. Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması bitmiş oluyor. İnşallah gruptan çıkarız. Öncelik şu an sakatlığım. Gelecekte olan şeyleri söylemek için erken... %100 hazır hale gelmek istiyorum. Sonra transferimi konuşmak istiyorum. Everton'da sözleşmem 2022'de bitiyor. 6 ay kala da istediğim kulüple görüşüp, imzamı atabiliyorum. Yeni bir hoca geldi. Her şey sıfırdan başlayacak. Her şey farklı olabilir. İyileştikten sonra orada farklı işler yapabileceğimi düşünüyorum."

Josef ve Ghezzal yorumu

"Josef de Souza çok büyük oynadı. Beşiktaş'ı o kadar seviyor ki. Sanki 10 senedir bu takımda oynuyor. Bir forvet için oynayabileceği en iyi futbolculardan biri Rachid Ghezzal."

"Yabancı sınırı gelmemeli"

"Bence yabancı sınırı gelmemeli. Türk futbolcular bana kızabilir ama, iyi olan zaten oynar. Bu yabancı kuralının kalmasıyla bakılsın biz kaç futbolcu gönderdik yurt dışına."

A Milli Takım ve EURO 2020

"Milli Takım'da çok güzel bir aile ortamı, hava var. Ara gelsin de koşa koşa takıma katılalım diye iple çekiyorduk. Çok genç ve yetenekli bir jenerasyon var. Aralarında ağabeylik yapacak birkaç kişi var. Çok güçlü rakipler olmasına rağmen elemeleri iyi atlattık."

"Bir çeyrek final görürüz. İtalya maçı bizim için çok önemli. O maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılırsak grup birinciliği bile gelebilir. Birincilik olmazsa bile ikinci olarak çıkabiliriz."

"Defans hattımız çok güçlü"

"Şu an gidişat inanılmaz iyi. Çağlar dünyanın en zor liginde geçen yılın onbirine seçildi. Merih keza çok büyük oyuncularla oynuyor. Defans hattımız çok çok güçlü. Sadece Merih ve Çağlar değil, Kaan Ayhan var, Ozan Kabak var. Kaan da taş gibi futbol onuyor. Boyuna rağmen gol atıyor."

'A Milli Takım olmazsa' finallerde favori gördüğün ülkeler?

"Fransa final oynar diye düşünüyorum. İngiltere ve Hollanda olabilir."

Cengiz Ünder yorumu

"Cengiz ve Çağlar'la çok iyi anlaşıyoruz. Onlara ağabeylik yapıyorum. Onlar da beni çok sayar, sever. Cengiz çok şanssız sakatlıklar yaşadı. İngiltere'ye gitti, çok memnun kalmadı. Rodgers forma vermedi. Albrighton'ı oynatıyor, Cengiz'i oynatmıyordu. İnşallah Roma'ya geri döner. Hocası Mourinho, inşallah orada şans bulur. Umarım Milli Takım'da da çok iyi bir turnuva geçirir ve şans onun adına döner."

"Beşiktaş'tan ayrıldığımda İspanya'ya gitseydim çok çok daha fazla gol atabilirdim. İspanya, benim tarzıma daha uygun bir lig. Ama İngiltere benim çocukluk hayalimdi. O yüzden oraya gittim. Ersin'e de Rıdvan'a da söylüyorum. Bu adımları atın, diyorum. Orta takımlar da olsa gitsinler. Oradan daha üst seviye bir takıma giderler. Çağlar'ın şu anda yakıştığı yer Manchester City, Barcelona, PSG."

Quaresma mı, Ghezzal mı?

"Çok zor soru. Quaresma. Ghezzal sağ açık oynuyor. Biraz daha içeri girip vurabiliyor. Quaresma hep sağına alıp çekip, orta yapıyor. Quaresma, çekip trivelayı vurduğunda o zaman geçmiş olsun, fileden alıyorsun topu."

"A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olur"

"Halil Dervişoğlu benim sevdiğim tarzda bir forvet. Üstüne kata kata giderse Milli Takım'ın vazgeçilmezi olur."

Teknik direktörlük hayali

"Olmaz mı, niye olmasın ki? Futbol hayatımdan sonra bu mesleğin içinde kalmak isterim. Severek yaptığımız bir iş hocalık düşünüyorum. Avrupa'da da isterim. Dil çok önemli. Bu tercümanlık işi sadece Türkiye'de var. Çağlar ilk gittiğinde İngilizce sıfırdı. Orada öğrendi. Adam seni orada dil öğrenmeye mecbur kılıyor."

Wayne Rooney?

"Rooney çok mütevazı biri. O kadar başarının arkasında bir ego olur diyorsun ama hiç yok. Bana çok destek çıktı, çok yardımcı oldu. Çok güzel bir kişilik."

