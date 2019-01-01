Cenk Tosun'dan Galatasaray'a şok cevap: Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamam
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Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'dan ret cevabı aldı.
Habertürk' ün haberine göre Everton menajeri Marco Silva tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilen Cenk için devreye giren sarı-kırmızılılar, Everton ile Cenk'in bir yıllığına kiralanması için anlaşmaya vardı.
Ardından Cenk ile masaya oturan Galatasaraylı yöneticiler, 28 yaşındaki golcüden ise olumsuz yanıt aldı. Cenk'in Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyeceğini söylemesinin ardından taraflar masadan kalktı.
Sarı-kırmızılılar bu gelişmenin ardından ise bir başka Premier Lig ekibi Brighton'dan Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.