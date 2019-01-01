Cenk Tosun'dan Galatasaray'a şok cevap: Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamam

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Cenk Tosun'un sarı-kırmızılıları reddettiği ortaya çıktı.

, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'dan ret cevabı aldı.

Habertürk' ün haberine göre menajeri Marco Silva tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilen Cenk için devreye giren sarı-kırmızılılar, Everton ile Cenk'in bir yıllığına kiralanması için anlaşmaya vardı.

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Ardından Cenk ile masaya oturan Galatasaraylı yöneticiler, 28 yaşındaki golcüden ise olumsuz yanıt aldı. Cenk'in 'de Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyeceğini söylemesinin ardından taraflar masadan kalktı.

Sarı-kırmızılılar bu gelişmenin ardından ise bir başka Premier Lig ekibi 'dan Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.