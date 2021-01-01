Cenk Tosun, Vodafone Park'a yeniden ayak basıyor

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sahada olabilir.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, pazar günü kadrosunda Cenk Tosun'u da bulundurabilecek.



Gelen bilgilere göre golcü oyuncunun fizik durumu iyi ve süre alabilir. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın formayı vermesi halinde Tosun, 4 sene sonra Vodafone Park'a ayak basacak.



En son 28 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor mücadelesinde siyah-beyazlı formayı giyen Cenk Tosun'un, İngiltere Premier Lig tecrübesinden sonra ne kadar olgunlaştığı, kendisine neler kattığı merakla bekleniyor.