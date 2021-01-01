Cenk Tosun, Vodafone Park'a yeniden ayak basıyor
Seskim
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, pazar günü kadrosunda Cenk Tosun'u da bulundurabilecek.
Gelen bilgilere göre golcü oyuncunun fizik durumu iyi ve süre alabilir. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın formayı vermesi halinde Tosun, 4 sene sonra Vodafone Park'a ayak basacak.
En son 28 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor mücadelesinde siyah-beyazlı formayı giyen Cenk Tosun'un, İngiltere Premier Lig tecrübesinden sonra ne kadar olgunlaştığı, kendisine neler kattığı merakla bekleniyor.