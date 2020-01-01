Cenk Tosun: "Uğurcan ve Dorukhan, Premier Lig'de oynayabilir"

Bonservisi Everton'da olan milli futbolcu Cenk Tosun'dan önemli mesajlar...

ile kiralık sözleşmesi sakatlığı nedeniyle sona eren ve gelecek sezon 'da forma giymeye devam edecek Cenk Tosun gündeme dair merak edilen sorulara yanıt verdi.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan milli futbolcu karantina günlerini ve sakatlık sürecini şöyle anlattı: "Evdeyim, karantinadayız. Çocuklarıma ve aileme vakit ayırabiliyorum bundan dolayı da çok mutluyum. Günde bir-iki kez Everton fizyoterapistleriyle dizimi çalıştırıyoruz güç, kuvvet anlamında. Ameliyatımın üzerinden iki ay geçti, gün geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Başta hareketlerim kısıtlıydı. Onları atlattım. Artık çok rahatlıkla yürüyor, bisiklet çevirebiliyorum. Gün geçtikçe iyiye gidiyor sakatlığım. Uzun bir süre futboldan uzak kalacağım. Güçlenip daha güzel geri dönmek istiyorum."

"EURO 2020'nin ertelenmesi doğru karar"

Cenk, EURO 2020'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenmesiyle ilgili de konuşurken, "Bundan kaçma yolu yoktu. Bu dönemde oynanması çok doğru bir karar olmazdı. Bu tarz turnuvaları güzel yapan taraftarlar. Taraftarsız güzel olmazdı. Seneye alınmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim adımıza da önemli bir karar oldu. Birkaç sakatımız vardı, ben dahil, Yusuf, Merih, Dorukhan. Bunların hepsi, Milli Takım'ın çok önemli oyuncuları. Bir yandan da bizim için faydalı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"Uğurcan ve Dorukhan, Premier Lig'de oynayabilir"

Cenk, Premier Lig'de oynayabilecek seviyedeki Türk oyuncularla ilgili görüşlerini paylaşırken, " 'de çok iyi Türk futbolcular var. Şu an aklıma gelen Uğurcan Çakır'ı söyleyebilirim. Önü çok açık. Milli Takım'da gördüğüm kadarıyla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz. Bunları söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Sergen Yalçın'a zaman verilmesi lazım"

Golcü oyuncu, Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın hakkındaki görüşlerini ise şöyle paylaştı: "Benim oynadığım dönemdeki Beşiktaş hem kadro kalitesi bakımından hem de maddi açıdan böyle değildi. Ben, Sergen hocaya her zaman güveniyorum. Gaziantepspor'da beraber çalışmıştık. Beşiktaş hala şampiyonluk yarışının içinde. Gelecek sene de güzel işler yapılacağını düşünüyorum. Ben, Sergen Yalçın'ın golleriyle büyüdüm. Benim için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Kendisiyle çalışma şansı da buldum. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha önce çalıştığı takımlarda kendini ispatladı. Sergen hocaya biraz daha zaman verilmesi lazım çünkü devam eden bir sezonda geldi. Takımla kamp dönemi geçiremedi. Bunlar önemli şeyler."

Yeni sezon hedefleri

Cenk, yeni sezona dair hedeflerinden de bahsederken, "Sağlığıma kavuşmak, en iyi şekilde sahalara dönmek istiyorum. Sadece çapraz bağ ameliyatı değil, hem çapraz bağ hem menisküs hem de iç yan bağda bir şeyler yapıldı. Normal bir çapraz bağ ameliyatı gibi 6 ay değil, daha uzun sürecek sahalara dönmem. Tamamen yüzde yüz hazır olunca sahalara dönmeyi ümit ediyorum. Öncelikle planım o. Everton'da forma savaşına gireceğim. Burada oynayabileceğim kadar oynamak istiyorum. Gelecek yaz bir Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Onu düşünerek kararlar alacağım." diye konuştu.