Cenk Tosun Türkiye'ye dönme koşulunu açıkladı

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, bir gün yeniden Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'a konuşan Cenk Tosun, "Beşiktaş’la yollarımız ileride yeniden kesişebilir. Hiçbir zaman bir daha ’ye dönmem demiyorum. Evet, ’da çok mutluyum. Uzun süre görev yapmak istiyorum. Vatanımı, bayrağımı burada gururlandırmak istiyorum. Burada Türkiye’yi temsil ediyoruz. Genç futbolcularımıza bir ilham olabilmek için burada oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Ondan sonra yaşımız geldiğinde Premier Lig bizi aştığında elbette niye Türkiye’ye dönmeyeyim, neden Beşiktaş’a dönmeyeyim... Tabii ki geri dönerim" dedi.

Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

“Everton’da kısa vadede formayı geri kazanmak istiyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Burada çok mutluyum. Düzenimiz oturdu, ev de aldık burada artık yavaş yavaş bir düzeni oturttuk her şeyi burada ailemle. Everton çok büyük bir kulüp. Tesisleriyle, taraftarlarıyla, başkanlarıyla, oyuncularıyla, hocasıyla... Burada oynayabildiğim kadar oynayıp başarılı olmak istiyorum. Bu seneden sonra 3 yıllık daha anlaşmam var inşallah burada yıllarca oynarım. Tek sorun biraz daha az oynamam. İnşallah savaşmaya devam edip formamı geri alacağım.”

"Türkiye'de oynarken daha agresiftim"

"En önemli özelliğim çift ayağımı kullanmam. Bana çok yararlı oluyor. Ceza sahası içinde son vuruşlarımın iyi olduğunu düşünüyorum. Kendimde geliştirmem gereken yanlarım var. Bazen eskiden Türkiye’de oynarken daha agresiftim. Ben gazozuna bile maç oynasam kazanmak istiyorum. Sahadaki adrenali oynamayan kimse anlayamaz. Orada bazen hakemle tartışıyorsun, tutamıyorsun kendini sonra üzülüyorsun. Öfkemi biraz daha azaltabilirsem daha iyi olur."

" şampiyonluğa yakın"

“İngiltere Premier Lig’de elimizden geldiği kadar kazanıp sezonu en üst sırada bitirmeye çalışıyoruz. Kaliteli bir ekibiz. Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Şampiyonluk yarışı da kıyasıya devam ediyor. Premier Lig’deki şampiyonluk yarışında favorim Manchester City. Daha tecrübeliler ve şampiyonluğa daha yakınlar bence.”

"Messi bu dünyadan değil ama Ronaldo'cuyum"

"Ben Ronaldocuyum. Ona hayranım Ama Messi de bu dünyadan değil gibi. Ronaldo, en iyi zamanında senede 40-50 gol atıyordu. Normal bir şey değil bu! Messi de öyle. Bazı forvetler kariyeri boyunca 91 gol atamıyor, Messi 1 takvim yılı içinde bu sayıya ulaşıyor. Messi’nin yeteneği daha çok Allah vergisi. Benim ’lı futbolculardan duyduğuma göre Barcelona’da çok fazla ekstra idman yapılmıyormuş. Ama Emre Can ve Nuri Şahin’in dediklerine göre Ronaldo, 2 saat önce idmana geliyormuş ve özel olarak çalışırmış. Evinde bile kendisini ertesi güne hazırlayacak şeyleri oluşturmuş.

"Reynman'i seviyorum"

"En sevdiğim Instagram fenomeni Reynmen. Yaptığı videoları çok beğeniyorum. Zaten benim arkadaşım. Çok komik ve sesi de iyi. Çıkardığı şarkı da çok tuttu. Zaten o da geldi buraya. Ben Manchester’da yaşarken bir video çektik onunla da."

"20 puan alırsak gruptan çıkarız"

"Grubumuzla ilgili bir puan hesabı yapacak olursak şu anda 6 puandayız. Arnavutluk ve Moldova’yı diğer maçlarda iyi futbolla yenebileceğimizi düşünüyorum. Etti 12... maçlarından en kötü 1 puan çıkarabiliriz, fazlasını da yapabiliriz. İzlanda karşısından da 4 ya da 6 puan alırız. Toparlayacak olursak 16-20 puan arası alırsak inşallah gruptan çıkarız.

"En iyisi Burak Yılmaz"

“Beşiktaş’ın Burak Yılmaz’la sözleşme imzaladığını duyduğumda çok sevinmiştim. Alabilecekleri en iyi forvet oydu. Türkiye Ligi’ni biliyor, Beşiktaş’ta daha önce oynamış, camiayı tanıyor, zaten kendisi de lı ve leblebi gibi de gol atıyor... Burak abiyi Türk tarihinin en iyi forvetlerinden biri. Onunla aynı sahada aynı formayı terletmek benim için guru verici. Milli Takım’da ikimizin birlikte oynaması beni rahatlatıyor oyun içinde.”

"Şenol Güneş bana çok şey kattı"

“Ben, Şenol Güneş hocayı çok seviyorum. Bana çok şey kattı. Antrenörlüğünden önce çok iyi bir insan. Kimsenin hakını yemeyen ve donanımlı bir hoca. Gençlere çok önem veren ve çok şeyler katan birisi. Sadece 4-5 günlük idman sürecinde bize iyi futbol oynattı. Daha fazla çalışsak daha fazla şey katacak. Haziran’daki maçlar öncesinde 5-6 gün yine çalışma imkanımız olacak. Milli Takım’a iyi yansıyacağını düşünüyorum. Bence Şenol Güneş’in takıma verdiği enerji geçici değil. Milli Takım, gün geçtikçe daha iyi olacaktır.”

"Şampiyonluk favorim..."

“Türkiye’de şampiyonluk yarışında önde. ve Beşiktaş da ikincilik için yarışıyor. Tabii ki benim isteğim Beşiktaş’ın ligi en üst sırada bitirmesi. Şu anda mantıklı olan ikinci sıradır. İkinci sırada bitirebilirse Beşiktaş için güzel bir sezon olacak. Ama benim şampiyonluk favorim Başakşehir.”