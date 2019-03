Cenk Tosun: Türkiye'den gelecek tekliflere kapalıyım

Moldova ağlarını iki kez havalandıran Cenk Tosun, Milli Takım'ın performansı ve Everton'daki geleceğini hakkında konuştu.

Arnavutluk ve Moldova maçlarından alınan 6 puanı Sabah 'a yorumlayan Cenk Tosun, geleceği hakkında da net açıklamalar yaptı ve Süper Lig'den gelecek tekliflere kapıları kapattı. Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sahada en iyi şekilde mücadele edip yüreğimizi ortaya koyarak 6 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki de iki yapmak çok önemliydi. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardı. Hocamız 'Ancak biz olursak engelleri aşar büyük başarılara imza atarız' dedi. Tüm oyuncuların hocayı anlamayı başardığını düşünüyorum"

"EURO 2020'DE OLMALIYIZ VE OLACAĞIZ"

"EURO 2020'de olmalıyız ve inanıyorum ki olacağız. Bunun için savaşıp, elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Milli Takımı'mız, uluslararası kupalarda bir var bir yok. Bu yüzden istikraryakalamamız gerekiyor. Her şampiyonada katılımcılar arasına adımızı yazdırmalıyız. Üzerimize düşeni yapacağız ve başaracağız. Hiçbir zaman karakterimizde pes etmek olmadı" diye konuştu. Takımın tecrübeli isimleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Cenk, "Her şey kitaplarda yazmaz. Emre abinin bu yaştaki hırsı; Burak abinin de saha içinde pozisyon alması, dinamizmi ve duruşu adeta bir okul gibi. Onlardan çok şey öğreniyoruz"

"TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERE KAPALIYIM"

"Daha Avrupa'da yaşayacağım çok şey var. 'den gelen tekliflere kapalıyım. Avrupa'da uzun yıllar devam etmek istiyorum. 'la 3.5 yıllık sözleşmem var. Amacım daha fazla süre alabilmek. İspanya'dan ve İngiltere'den teklifler alıyorum. Kulübe, 'İsterseniz kiralık gider, daha güçlü dönerim' dedim. Ancak bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. İngiltere'deki performansımla ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum"