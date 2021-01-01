Cenk Tosun sahalara ne zaman dönecek, sakatlık bitti mi?

Cenk Tosun ara transfer döneminde eski kulübü Beşiktaş'a geri döndü ancak sakatlık geçirdi. Peki Cenk Tosun sahalara ne zaman dönecek?

Beşiktaş ara transfer döneminde eski golcüsü Cenk Tosun'u yuvaya getirdi. Ancak İngiltere'de uzun süredir forma giymeyen oyuncu Gençlerbirliği maçının ardından sakatlık geçirdi.

Dizinde ödem oluşan Tosun'un bir süre sahalardan uzal kalacağı açıklanmıştı ve Beşiktaş'ın üç karşılaşmasında forma giyemedi.

Cenk Tosun ne zaman dönecek?

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir maçına hazırlanan siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Cenk Tosun'un sahalara ne zaman döneceği ile ilgili resmî bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Cenk Tosun'un sakatlık geçmişi

Dizinde ödem oluşan Cenk Tosun daha önce İngiltere'de çapraz bağ ameliyatı olmuş 238 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Ayrıca 2018-19 sezonunun Haziran ayında diz dış bağlarında yırtık tespit edilen Tosun 61 gün tedavi gördü.

Daha fazlası: