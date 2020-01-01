Cenk Tosun: Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek

Ön çapraz bağlarından operasyon geçirecek olan Cenk Tosun, sahalara dönüşünün 6-9 ayı bulacağını söyledi.

İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği 'ta antrenmanda dizinden sakatlanan ve 'a dönen Cenk Tosun, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle "üzgün" olduğunu söyledi.

Everton Kulübünün gelecek hafta ön çapraz bağlarından operasyon geçireceğini ve ameliyatın ardından tedavi sürecinin de Everton'da tamamlanacağını duyurduğu Cenk Tosun, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü ameliyat olacağını ifade eden 28 yaşındaki milli forvet, "Çapraz bağ ameliyatı olacağım. Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek." dedi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatının gerçekleştirileceğini dile getiren Cenk Tosun, "Tedavi sürecimde Everton'da olacağım." diye konuştu.

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlığın EURO 2020 öncesine denk gelmesine ilişkin, "Büyük şampiyonadan önce böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm tabii ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim." ifadelerini kullandı.