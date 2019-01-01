Cenk Tosun, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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AA
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 Elemeleri grup maçları öncesinde Cenk Tosun şoku yaşanıyor.
Yunanistan ile oynanan hazırlık maçının 55. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, MR için hastaneye götürülmüştü.
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Yapılan kontrollerin ardından Cenk’in sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.
Kadrodan çıkarılan 27 yaşındaki golcü, Türkiye'nin Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.