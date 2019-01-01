Cenk Tosun: Keşke 5-0 kaybetseydik ama bu olay yaşanmasaydı

Tottenham karşısında attığı golle Everton'a bir puanı getiren Cenk Tosun, karşılaşmada ciddi bir sakatlık geçiren Andre Gomes'e destek verdi.

Premier Lig ekiplerinden 'da ile oynanan lig maçında ağır bir sakatlık yaşayan Andre Gomes'in üzüntüsü yaşanıyor.

Heung-Min Son ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinde ciddi bir kırık meydana gelen yıldız futbolcuya bir destek de takım arkadaşı Cenk Tosun'dan geldi.

Cenk Tosun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daima takım arkadaşının yanında olacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız."

Karşılaşmanın ardından Daily Mail'e açıklamalarda bulunan tecrübeli forvet, soyunma odasında herkesin çok üzgün olduğunu belirtirken; "Bazılarımız ağlamak üzereydi. Andre şoktaydı, gözleri kocaman açılmıştı. Ağlıyor, bağırıyor ve çığlık atıyordu. Sadece onu tutup konuşmaya ve sakin kalmasını söylemeye çalıştım." dedi.

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Premier Lig'de oynadığı 11 karşılaşma sonunda 17. basamakta yer alan Everton, son maçında Tottenham ile karşılaştı ve Cenk Tosun'un 90+7'de attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İngiliz ekibi 2018 yazında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Andre Gomes'i 2019-20 sezonu öncesi 25 milyon euro karşılığında bonservisiyle birlikte transfer etti.

Daha önce , ve Barcelona gibi takımlarda top koşturan Portekizli futbolcu, bu sezon Everton formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı.