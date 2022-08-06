Cenk Tosun, Kayserispor karşısında Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı

2022/23 sezonunun ilk mücadelesi, 31 yaşındaki golcünün istediği gibi geçmedi.

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor mücadelesi 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonlandı.

Valerien Ismael'in öğrencileri, Weghorst'un asistinde Rachid Ghezzal'ın 90+6'da gelen öpücüğünün ardından hayata döndü.

Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlıların galibiyet golünü kaydetmeden önce Cenk Tosun da sahneye çıkmıştı ancak VAR engeline takıldı.

Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde ilk kez ne yaşadı?

77. sürede oyuna dahil olan 31 yaşındaki golcü, 7 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı. Fakat Cenk Tosun'un bu golü VAR engeline takıldı ve geçersiz sayıldı.

90+1'de sarı kart gören futbolcu, 2 dakika sonra ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

OPTA'nın verilerine göre; 90 + 3. dakikada kırmızı kart gören Cenk Tosun, Mayıs 2019’da Jeremain Lens’ten bu yana oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında çift sarı kart sonucu oyundan atılan ilk Beşiktaşlı oldu.

Siyah-beyazlılarda üçüncü dönemini geçiren oyuncu, aynı zamanda Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Wout Weghorst ne yaptı?

Beşiktaş'ta maç boyunca sahanın en iyi performanslarından birini ortaya koyan Weghorst ise hem Cenk Tosun'un iptal edilen golünün hem de Rachid Ghezzal'ın galibiyet golünün mimarıydı.

Siyah-beyazlıların yeni golcüsü karşılaşmada en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan ve hava topu kazanan oyuncu oldu.

Rachid Ghezzal ne yaptı?

Rachid Ghezzal, Süper Lig'e geldiği 2020/21 sezonundan beri ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu

Ayrıca Beşiktaş, Süper Lig'de 90+5'inci dakikalardan sonra attığı son üç golü de Kayserispor filelerine gönderdi.