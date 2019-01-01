Cengiz Ünder, Roma'da ikinci kez yılın en iyisi seçildi

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarlarca belirlenen Roma'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Cengiz Ünder, Roma taraftarlarının oylarıyla "yılın en iyi genç oyuncusu" seçildi.

İtalyan kulübü, internet üzerinden başlattığı anketle Cengiz, Roma'nın 2018 yılındaki en iyi genç futbolcusu seçildi.

Kulüp, anket sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden Cengiz'in videosuyla paylaştı.

Cengiz Ünder, Roma'da yılın en iyi genç oyuncusu seçildi! pic.twitter.com/Y4NPXm95D7 — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) January 11, 2019

Cengiz, geçen sene yapılan ankette de yılın en iyi genç oyuncu seçilmişti.