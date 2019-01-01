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Roma

Cengiz Ünder, Roma'da ikinci kez yılın en iyisi seçildi

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Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarlarca belirlenen Roma'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Cengiz Ünder, Roma taraftarlarının oylarıyla "yılın en iyi genç oyuncusu" seçildi.

İtalyan kulübü, internet üzerinden başlattığı anketle Cengiz, Roma'nın 2018 yılındaki en iyi genç futbolcusu seçildi.

Kulüp, anket sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden Cengiz'in videosuyla paylaştı.

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Cengiz, geçen sene yapılan ankette de yılın en iyi genç oyuncu seçilmişti.

 

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