Cengiz Ünder: Çocukken, Çağlar ile Avrupa'da birlikte oynamayı hayal ederdik

Roma'dan kiralık olarak Leicester City'e transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk röportajını verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Milli futbolcu, Leicester City resmi internet sitesine verdiği demeçte, bu kulübü tercih etme nedenlerini ve Çağlar Söyüncü ile olan ilişkisini anlattı.

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"Çağlar ile aynı takımda oynayacağım için mutluyum"

formasıyla çeşitli kategorilerde 47, milli takımlarda ise 22 müsabakada birlikte mücadele eden Çağlar Söyüncü ile tekrar aynı takımda forma giyecek olan Cengiz Ünder, "En iyi arkadaşım burada oynadığı için kendimi çok iyi hissediyorum. Onunla aynı takımda oynayacağım için mutluyum. Leicester'ın maçlarını Çağlar için takip ederdim. Takımdaki tüm oyuncuları ve yapabileceklerini biliyorum. Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

"Çocukken birlikte Avrupa'da oynamayı hayal ederdik"

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki performansından övgüyle söz eden milli futbolcu, "Çocukken Avrupa'da birlikte oynamayı hayal ederdik. Bu hayal şimdi Leicester'da gerçekleşiyor. Umarım her şey harika olur. Çağlar geçen sezon Premier Lig'de olağanüstüydü ve tüm dünyaya bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

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"Leicester City oyuncularının güçlü yönlerini biliyorum"

Cengiz Ünder, Roma'da geçirdiği üç sezonun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtığı için heyecanlı olduğunu belirtirken, "Roma'nın kalbimde özel bir yeri var çünkü orada taktiksel olarak çok şey öğrendim. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Her zaman İngiltere'de oynamak istedim. Artık buraya odaklanmak ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Burada en önemli nokta Leicester oyuncularının güçlü yanlarını bilmem. İtalya'da stil ve oyun felsefesi daha zor. Ancak İngiltere'de durum farklı" dedi.

"Çok genç ve dinamik bir kadromuz var"

Leicester City'de elinden geleni ortaya koyacağını ve takımını Avrupa'da ve ligde en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Ünder, "Leicester ile 'nde oynayacağız ve güzel şeyler yapacağız. Çok genç ve dinamik bir kadromuz var. Avrupa Ligi'nde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hem milli takımda hem de Avrupa'da tecrübeliyim. Bu kadar genç yaşta tecrübe edinmem önemli bir faktör" şeklinde konuştu.

Ünder sözlerine, "Türk futbolseverler oldukça tutkulu. Çağlar gibi Avrupa'daki oyuncuları yakından takip ediyorlar. 'deki herkes bizi birlikte görmek için hazır" diyerek nokta koydu.