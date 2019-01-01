Cengiz Ünder: Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımı umuyorum

Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, UEFA'ya verdiği röportajda İtalya'daki günlerinden ve gelecekteki hayallerinden bahsetti.

Roma'da forma giyen milli gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan ekibinin Porto'yla oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından önce UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

Son 16 turunda karşılaşacakları Porto'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirten Ünder, ''Son 16'ya geldik. Zor bir maç olacak ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım onları yener ve turu geçeriz. Bu sezon, geçen sezonki başarımızın da ilerisine gitmek istiyoruz. Geçen sezon çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek gücümüzü gösterdik, yine yapabiliriz'' dedi.

''Çocukken ikinci yarıları izleyemiyordum''

2005'te İstanbul'da oynanan finali unutamadığını belirten genç futbolcu, çocukluğunda Şampiyonlar Ligi maçlarını tamamen izleyemediğini de ekledi;

''Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Çocukluğumda maçlar Türkiye saatiyle 21:45'te başlıyordu. Bu nedenle ilk yarıları izleyip uyumak zorunda kalıyordum ve ikinci yarıları izleyemiyordum. Benim için en unutulmaz maç, 2005'te İstanbul'da oynanan 3-3'lük Liverpool - Milan finali''

''Buraya geleceğimde heyecandan uyuyamadım''

Roma'ya transfer sürecini de anlatan Cengiz Ünder, menajerinden aldığı haberin ardından gece uyuyamadığını ifade etti. Roma'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Cengiz, ''2017 yazında Başakşehir kafilesiyle Slovenya kampındaydım. Gece boyunca menajerimden haber bekledim. Haberi aldıktan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Sabah çantamı topladım ve Roma'ya gitmek için İstanbul'a döndüm. Çok gergindim. En büyük hayalim, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamaktı ve Roma'ya transfer olarak bunu başardım'' dedi.

''Keşke Totti'yle birlikte oynayabilseydik''

Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'ye övgüler yağdıran Cengiz Ünder, ''Keşke birlikte oynama şansımız olsaydı. Totti bu ekibin daimi parçası. Onu sık sık görmek çok güzel. Herkesle harika bir ilişkisi var. Benimle sürekli konuşuyor ve bana 'golcü' diyor'' şeklinde konuştu.

''Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımı umuyorum''

Hayallerinin peşinden gittiğini ve çok çalıştığını belirten 21 yaşındaki yıldız futbolcu, gelecekte Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini dile getirdi.

''Burada olduğum için gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'nin desteğini hissediyorum ve bu şekilde başarılı olmaya devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonumda yarı final oynadım. Hala gencim ve gelecekte daha iyi şeyler yaşamak istiyorum. Bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı umuyorum''