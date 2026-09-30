Cemal Abdülhamid: Salah özel muameleyi hak ediyor, Hüsam 70 kez hata yaptı ve şans onu kurtardı

Zamalek ve eski Mısır Millî Takımı yıldızı Cemal Abdülhamid, millî takıma dair bazı konularda ateş açarak Firavunlar'ın kaptanı Muhammed Salah'a yaklaşım biçimini, ayrıca teknik direktör Hüsam Hasan'ın bazı konuları yönetme ve medyayla ilişki kurma üslubunu sert bir şekilde eleştirdi.

Abdülhamid, Eş-Şems kanalında yayınlanan "El-Defender" programındaki açıklamalarında, Muhammed Salah'ın dünya arenasında istisnai bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Muhammed Salah dünya çapında bir ikon ve özel muamele hak ediyor; teknik nedenlerle oyundan çıktığı söylenemez."

Eski Mısır Millî Takımı yıldızı, Firavunlar'ın kaptanının önemini küçümseyen açıklamaları eleştirerek şunları ekledi: "Hüsam Hasan'ın Muhammed Salah hakkında 'Bizim 120 milyonumuz var ve Mısır Millî Takımı kimseye bağlı değil' demesi olacak şey değil."

Abdülhamid, Hüsam Hasan hakkında ise "Hüsam Hasan futbolda ve teknik konularda şanslı, ama konuşmada şanslı değil" dedi.

Teknik direktörün Dünya Kupası sonrası açıklamalarında daha temkinli davranması gerektiğini belirten Abdülhamid, şöyle konuştu: "Hüsam, Dünya Kupası başarısını açıklamaları kontrol altında tutarak değerlendirmeliydi; oyunculara Mundial'deki hakkını vermeli ve kendinden bahsetmemeliydi."

En sert açıklamasında ise Abdülhamid, "Hüsam Hasan 70 hata yaptı ve şans yüzüne güldü; İbrahim Hasan olmasaydı Hüsam bundan çok daha fazla hata yapardı" dedi.

Eski Mısır Millî Takımı yıldızı sözlerini, millî takımın basın toplantılarına ilişkin net bir mesajla noktaladı: "İbrahim Hasan'ın basın toplantılarına Hüsam yerine çıkmasını diliyorum."