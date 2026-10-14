Cemal Abdülhamid: Derbi maçında VAR'ın arızalı olduğuna dair bir bilgim var, Ahly kazanmak için hakeme ihtiyaç duymuyor

Zamalek'in eski yıldızı Cemal Abdülhamid, Al Ahly ile oynanan derbi maçıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı ve karşılaşma sırasında video yardımcı hakem teknolojisi «VAR»'ın arızalandığına dair bir bilgiye sahip olduğunu öne sürdü. Abdülhamid ayrıca maçta alınan hakem kararlarına da yüklenerek, Zamalek'in sahada hakkını alamadığını vurguladı.

Eş-Şems kanalında yayınlanan «El-Difender» programına konuşan Abdülhamid, derbi maçının kendisine dünyada iki ayrı hakemlik kanunu varmış gibi bir izlenim verdiğini, bunlardan birinin Mısır'da, diğerinin ise Avrupa'da uygulandığını söyledi. Abdülhamid, özellikle büyük maçlarda oyun kurallarının yorumlanması ve uygulanmasında gördüğü farklılığı eleştirdi.

Zamalek'in eski yıldızı, derbi maçı sırasında video teknolojisi «VAR»'ın arızalı olduğuna dair bir bilgiye sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bu açıklama, teknolojinin maç sırasındaki hazırlık durumuna dair soru işaretleri doğuruyor ve yetkili mercilerden resmi bir teyit gerektiriyor.

Cemal Abdülhamid: Zamalek'in penaltısı vardı, Cemal eş-Şerif de bunu doğruladı

Abdülhamid, maçtaki hakem pozisyonlarıyla ilgili tartışmalara da değinerek, Suriyeli hakem yorumcusu Cemal eş-Şerif'in Zamalek lehine bir penaltı olduğunu doğruladığını belirtti ve beyazlı takımın bu karşılaşmada hakkını alamadığını savundu.

Zamalek'in eski yıldızı, maçın hakemini savunanlara da eleştiri yöneltti. Kendi bakış açısına göre hakemi savunanların Al Ahly kulübüne ya da hakem komitesine mensup olduğunu söyleyen Abdülhamid, Mısır'da hakemlik kurallarının yorumlanma biçimine de itiraz ederek, bu kuralların aidiyetlere göre yorumlandığını ileri sürdü.

Dikkat çeken bir mesaj da veren Cemal Abdülhamid, sahip olduğu büyük yıldızlar ile muazzam teknik ve maddi imkânlarla Al Ahly'nin kazanmak için bir hakeme ihtiyaç duymadığını vurguladı ve takımın maçları yeşil dikdörtgen içinde sonuçlandırmaya yetecek imkânlara sahip olduğunu söyledi.

İtirazının Al Ahly'yi küçümsemeyi ya da oyuncularının yeteneklerini sorgulamayı amaçlamadığını belirten Abdülhamid, bunun Zamalek'in adil kararlar alma hakkını savunmak için geldiğini, maçların sonucunu etkileyebilecek hakem hatalarından uzak bir ortam istediğini ifade etti.

Abdülhamid, sözlerini derbi maçının yol açtığı tartışmalar gölgesinde hakemlik kurallarının tüm kulüplere tek bir ölçütle uygulanması gerektiğini vurgulayarak tamamladı. Hakem adaletinin fırsat eşitliğini güvence altına almak için temel bir talep olmayı sürdürdüğünü belirten Abdülhamid'in video teknolojisinin arızalandığına dair sözleri ise, olay çevresindeki tartışmayı sona erdirecek resmi bir açıklamaya ihtiyaç duyuyor.