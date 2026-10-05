Celtics - Pistons biletleri nasıl alınır: NBA tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Boston Celtics, Doğu Konferansı'ndaki bu iddialı basketbol karşılaşması için Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'a konuk oluyor. Boston, durdurulması zor skor üretme yeteneğine sahip, şampiyonluk seviyesinde bir kadroyla sahaya çıkarken; Detroit ise kendi sahasında tempoyu yükseltmeye hevesli, dinamik bir genç çekirdeğe sahip.
GOAL, biletinizi bugün almanız için gerekli tüm detayları sunuyor. Önemli maç tarihleri, salon bilgileri, birincil gişe detayları ve ikincil bilet seçenekleri için okumaya devam edin.
Celtics - Pistons maçı ne zaman?
Tarih ve Saat
Karşılaşma
Konum
Biletler
20 Ekim 2026, 15.00 EST
Boston Celtics - Detroit Pistons
Little Caesars Arena, Detroit, MI
Celtics - Pistons biletleri nereden alınır?
Little Caesars Arena'daki iç saha maçlarının resmi tek maçlık biletleri, Ticketmaster aracılığıyla Detroit Pistons'ın resmi internet sitesindeki birincil bilet platformu üzerinden doğrudan dağıtılmaktadır.
Resmi genel kontenjanların tükenmesi durumunda, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltukları almak için alternatif bir seçenek sunar.
Celtics - Pistons biletleri ne kadar?
Resmi takım bilet ofisi üzerinden doğrudan satılan birincil tek maçlık biletler, müsaitlik durumuna ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle üst kat koltukları için yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında başlar.
Resmi genel kontenjanların tükenmesi durumunda, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltukları almak için alternatif bir seçenek sunar. İkincil pazarda giriş seviyesi biletler, üst kat oturma alanı için 36 ila 37 dolar kadar düşük fiyatlardan başlamaktadır.
Celtics - Pistons hakkında bilmeniz gereken her şey
Little Caesars Arena'da bir maça katılırken, maç günü sorunsuz bir deneyim yaşamak için birkaç önemli salon kuralını akılda tutmak gerekir:
- Salon Konumu ve Kapıların Açılışı: Maç, Michigan eyaletinin Detroit kentindeki Little Caesars Arena'da oynanıyor. Arena kapıları genellikle planlanan hava atışından 90 dakika önce açılır. Bu da taraftarlara içeri girmek, salon çevresindeki seçenekleri keşfetmek ve oyuncu ısınmaları başlamadan önce yerlerini bulmak için bolca zaman tanır.
- Dijital Bilet Politikası: Little Caesars Arena tamamen mobil biletleme modeliyle çalışmaktadır. Tüm bilet sahipleri, güvenlik kapılarından giriş için mobil cihazları üzerinden geçerli dijital barkodlarını göstermelidir.
- Çanta Kısıtlamaları: Arena, büyük sırt çantaları, el çantaları ve sert yüzeyli çantaları yasaklayan sıkı bir politika uygulamaktadır. 10,16 x 15,24 x 3,81 cm'den küçük küçük cüzdanlar, clutch çantalar ve şeffaf çantalara izin verilirken; tıbbi çantalar veya bebek bakım çantaları zorunlu kontrolden geçmektedir.
- Nakit Kabul Edilmeyen Salon: Little Caesars Arena, tüm yiyecek içecek noktalarında, ürün satış alanlarında ve takım mağazalarında tamamen nakitsizdir; kredi kartı, banka kartı ve temassız mobil ödemeleri kabul etmektedir.
- Çocuk Giriş Kuralları: İki yaş ve üzerindeki çocukların içeri girebilmesi için geçerli bir maç biletine sahip olması gerekir.