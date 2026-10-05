Celtics - Pistons biletleri nasıl alınır: NBA tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Boston Celtics, Doğu Konferansı'ndaki bu iddialı basketbol karşılaşması için Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'a konuk oluyor. Boston, durdurulması zor skor üretme yeteneğine sahip, şampiyonluk seviyesinde bir kadroyla sahaya çıkarken; Detroit ise kendi sahasında tempoyu yükseltmeye hevesli, dinamik bir genç çekirdeğe sahip.

GOAL, biletinizi bugün almanız için gerekli tüm detayları sunuyor. Önemli maç tarihleri, salon bilgileri, birincil gişe detayları ve ikincil bilet seçenekleri için okumaya devam edin.

Celtics - Pistons maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 20 Ekim 2026, 15.00 EST Boston Celtics - Detroit Pistons Little Caesars Arena, Detroit, MI Biletler

Celtics - Pistons biletleri nereden alınır?

Little Caesars Arena'daki iç saha maçlarının resmi tek maçlık biletleri, Ticketmaster aracılığıyla Detroit Pistons'ın resmi internet sitesindeki birincil bilet platformu üzerinden doğrudan dağıtılmaktadır.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi durumunda, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltukları almak için alternatif bir seçenek sunar.

Celtics - Pistons biletleri ne kadar?

Resmi takım bilet ofisi üzerinden doğrudan satılan birincil tek maçlık biletler, müsaitlik durumuna ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle üst kat koltukları için yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında başlar.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi durumunda, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltukları almak için alternatif bir seçenek sunar. İkincil pazarda giriş seviyesi biletler, üst kat oturma alanı için 36 ila 37 dolar kadar düşük fiyatlardan başlamaktadır.

Celtics - Pistons hakkında bilmeniz gereken her şey

Little Caesars Arena'da bir maça katılırken, maç günü sorunsuz bir deneyim yaşamak için birkaç önemli salon kuralını akılda tutmak gerekir: