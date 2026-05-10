Celtic, Rangers'a ölümcül bir darbe indirdi ve şampiyonluk yarışında muhteşem bir final sahnesine hazır görünüyor

Celtic, İskoçya şampiyonluğu için süren heyecan verici mücadelede pes etmiyor. Ligde ikinci sırada yer alan takım, Old Firm derbisinde ezeli rakibi Rangers’ı 3-1 mağlup etti ve bu sayede, bu hafta sonu değerli puanlar kaybeden lider Hearts of Midlothian’ın sadece bir puan gerisinde (77’ye 76) kaldı.

Ev sahibi takım, her zaman gergin geçen Glasgow derbisine kötü bir başlangıç yaptı. Mikey Moore bir ribaunddan gol attı ve Rangers'a çok arzu edilen erken bir üstünlük sağladı. Celtic ilk yarıda zaman zaman zorlandı, ancak yine de Yang Hyun-jun'un golüyle skoru eşitledi ve çılgın taraftarlarını büyük bir sevinçle doldurdu.

Celtic, soyunma odasından çok güçlü bir şekilde çıktı ve ikinci yarının başlarında maçı domine etti. Daizen Maeda yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve kısa süre sonra muhteşem bir ters vuruşla skoru 3-1'e getirdi; kaleci Jack Butland'ın bu golde hiçbir şansı yoktu. Bu, bir geri dönüş yapamayacak ve şampiyonluk yarışından kesin olarak kopacak olan Rangers için büyük bir şok oldu.

Bu, İskoçya'daki heyecan verici şampiyonluk yarışında Hearts'ın hemen arkasında yer alan Celtic için çok önemli bir galibiyet oldu. The Bhoys Çarşamba günü Motherwell'e konuk olurken, lider takım ise ligin son sırasındaki Falkirk'i ağırlayacak.

Şampiyonluğun bu sezonun son gününde belirleneceği ihtimali çok yüksek. Celtic, önümüzdeki Pazar günü Hearts ile evinde karşılaşacak. Celtic Çarşamba günü yenilirse ve Hearts üç puan alırsa, Çarşamba günü heyecan sona ermiş olacak. Bu arada, 1985'ten beri Celtic veya Rangers'ın İskoçya şampiyonu olamadığı bir durum yaşanmadı.