2026/27 sezonu için Rangers - Celtic biletleri satın almak istiyorsanız, bilet ve paketlerinizi güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Celtic - Rangers 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Old Firm derbisinin biletleri dünya futbolundaki en çok rağbet gören biletler arasında yer alıyor. Celtic Park'ın 60.411, Ibrox Stadı'nın ise 50.817 seyirci kapasitesine sahip olması nedeniyle, özellikle bu maç özelinde her iki stat da maç gününden çok önce düzenli olarak tamamen doluyor.

İlk başvurmanız gereken yer her zaman Celtic ve Rangers sitelerindeki resmi kulüp bilet portalları olmalı.

Ancak genel satıştaki sınırlı erişim nedeniyle, kombine sahibi ya da resmi üyelik programının parçası değilseniz yer bulmak son derece zor.

Satın alma işlemi yapmadan önce her platformun orijinallik garantilerini ve alıcı koruma politikalarını mutlaka inceleyin.

Celtic - Rangers bilet fiyatları ne kadar?

Old Firm derbisinde resmi bilet fiyatları maça ve oturma konumuna göre değişiklik gösteriyor, ancak standart fiyatların yetişkinler için yaklaşık £45-£65, indirimli biletler için ise £30-£40 seviyesinden başlamasını bekleyebilirsiniz.

İkincil yeniden satış sitelerinde ise yüksek talep nedeniyle fiyatlar ciddi şekilde yükselebiliyor ve premium görüş açısına ya da ağırlama bölümlerine sahip koltuklarda rakamlar çoğu zaman koltuk başına £200'ün üzerine çıkabiliyor.

Güncel kalmak için her iki kulübün de e-posta listelerine kaydolun ve bilet satış duyuruları için sosyal medya hesaplarını takip edin.

Celtic - Rangers bileti alma şansımı nasıl artırabilirim?

Celtic ile Rangers arasındaki Old Firm derbisi için bilet bulma şansınızı artırmanın en güçlü yolu, maçla ilgili her iki kulüpten gelen tüm güncellemeleri takip ettiğinizden emin olmaktır.

Biletlerin büyük bölümü sezonluk kart sahiplerine ayrılmış olsa da taraftarlar yine de tek maçlık bir bilet edinme şansına sahip olabilir.

Kulüplerin sosyal medya hesaplarını yakından takip edin ve bu sezon Old Firm derbisinin iki maçı için de bilet durumundan haberdar olmak adına resmi bilet portallarını düzenli olarak kontrol edin.

Celtic - Rangers biletlerini internetten satın alabilir miyim?

Celtic ile Rangers arasındaki Old Firm derbisi için biletleri internetten satın alabilirsiniz.

Bu sezon her maç öncesinde taraftarlara sunulacak mevcut biletlerin büyük çoğunluğu, hatta tamamı, yalnızca çevrim içi olarak satışa çıkacaktır.

Kontenjan durumundan haberdar olmak için resmi kulüp bilet portallarına giriş yapın ya da size uygun bir koltuk bulmaya çalışmak için StubHub gibi ikincil seçeneklere göz atabilirsiniz.

İyi koltuklar için Celtic - Rangers biletlerini ne kadar erken almalıyım?

Old Firm derbisine yerel taraftarlar ile uluslararası futbolseverlerden oluşan büyük bir ilgi olduğu için, bilet arayanlar açısından herhangi bir koltuk bulma ihtimali, iyi bir koltuk bulmaktan bahsetmiyoruz bile, oldukça düşüktür.

Bununla birlikte Celtic ile Rangers arasındaki karşılaşmada en iyi yeri almak isteyenler, daha güçlü bir seçenek yakalamak için mümkünse olabildiğince erken satın alma yapmalıdır.

Old Firm derbisi için olası satın alımları kaçırmamak adına kulüplerin sosyal medya hesapları ve resmi bilet portalları üzerinden güncel kalın.

Celtic - Rangers biletleri maç gününde statta satışta olur mu?

Old Firm derbisine, organizasyondan bağımsız olarak, talep o kadar yüksek ki modern dönemde taraftarların Celtic ile Rangers maçları için maç gününde stattan bilet satın alabilmesi neredeyse hiç görülmez; karşılaşmalar çoğu zaman başlama vuruşundan çok önce tükenir.

Bu da biletinizi maçtan önce resmi bilet portalları gibi çevrim içi kanallar ya da ikincil yeniden satış siteleri üzerinden almanız gerektiği anlamına geliyor.