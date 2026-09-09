Old Firm derbisi biletlerini ayırtın:

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Celtic - Rangers 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Old Firm derbisi için biletler, dünya futbolunda en çok talep görenler arasında yer alıyor. Celtic Park'ın 60.411, Ibrox Stadyumu'nun ise 50.817 kapasiteye sahip olmasıyla birlikte, özellikle bu fikstürde her iki stat da maç gününden çok önce düzenli olarak tamamen doluyor.

İlk başvurmanız gereken yer her zaman Celtic ve Rangers'ın internet sitelerindeki resmi kulüp bilet portalları olmalıdır.

Ancak genel satıştaki sınırlı erişim nedeniyle, kombine sahibi değilseniz veya resmi bir üyelik programının parçası değilseniz koltuk bulmak son derece zordur.

Satın alma işlemi yapmadan önce her platformun orijinallik garantilerini ve alıcı koruma politikalarını mutlaka inceleyin.

Celtic - Rangers bilet fiyatları ne kadar?

Old Firm derbisi için resmi bilet fiyatları fikstüre ve oturma konumuna göre değişiklik gösterir, ancak standart fiyatların yetişkinler için yaklaşık £45-£65, indirimli biletler için ise £30-£40 seviyesinden başlamasını bekleyebilirsiniz.

İkincil yeniden satış sitelerinde fiyatlar yüksek talep nedeniyle ciddi şekilde artabilir ve premium görüş açıları veya hospitality bölümleri için koltuk başına çoğu zaman £200'ün üzerine çıkabilir.

Güncel kalmak için her iki kulübün de e-posta listelerine kaydolun ve bilet satış duyuruları için sosyal medya kanallarını takip edin.

Celtic - Rangers biletlerini alma şansımı nasıl artırabilirim?

Celtic ile Rangers arasındaki Old Firm derbisi için bilet bulma şansınızı artırmanın en güçlü yolu, karşılaşma öncesinde her iki kulüpten gelen tüm güncellemeleri takip ettiğinizden emin olmaktır.

Biletlerin büyük bölümü zaten kombine sahiplerine ayrılmış olsa da taraftarlar yine de tek maçlık bir bilet alma şansına sahip olabilir.

Kulübün sosyal medya kanallarını takip edin ve bu sezon Old Firm derbisinin her iki ayağı için de bilet durumundan haberdar olmak adına resmi bilet portallarını düzenli olarak kontrol edin.

Celtic - Rangers biletlerini internetten satın alabilir miyim?

Celtic ile Rangers arasındaki Old Firm derbisi için biletleri internetten satın alabilirsiniz.

Bu sezon her maç öncesinde taraftarlara sunulan biletlerin büyük çoğunluğu, hatta tamamı, yalnızca çevrim içi olarak satışa çıkacaktır.

Bilet durumundan haberdar olmak için resmi kulüp bilet portallarına giriş yapın ya da size uygun bir koltuk bulmaya çalışmak için StubHub gibi ikincil seçeneklere göz atabilirsiniz.

İyi koltuklar için Celtic - Rangers biletlerini ne kadar erken almalıyım?

Old Firm derbisine yerel taraftarlar ve uluslararası futbolseverlerden oluşan ciddi bir ilgi olduğundan, bilet arayanlar için herhangi bir koltuk, hele ki iyi bir koltuk bulma ihtimali düşüktür.

Ancak Celtic ile Rangers arasındaki bu mücadelede en iyi yeri almak isteyenler, daha güçlü bir seçenek yakalamak için mümkünse olabildiğince erken satın alma yapmalıdır.

Old Firm derbisi için olası satın alımları takip edebilmek adına kulüplerin sosyal medya kanallarını ve resmi bilet portallarını düzenli olarak kontrol edin.

Celtic - Rangers biletleri maç günlerinde statta satışa çıkıyor mu?

Old Firm derbisine, turnuva fark etmeksizin, talep bu kadar yüksekken; modern dönemde taraftarların Celtic ile Rangers arasındaki maçlar için maç gününde stattan bilet satın alabilmesi neredeyse hiç görülmez, çünkü karşılaşmalar çoğu zaman santra vuruşundan çok önce tükenir.

Bu da biletinizi maçtan önce resmi bilet portalları gibi çevrim içi kanallar üzerinden veya ikincil bir yeniden satış sitesi aracılığıyla almanız gerektiği anlamına gelir.