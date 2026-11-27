Celtic teknik direktörü Martin O'Neill, perşembe gecesi Torreense deplasmanında alınan 2-1'lik Avrupa Ligi galibiyetini son dakikalarda attığı golle getiren yedek oyuncu Camilo Duran'ı övgüyle karşıladı. Glasgow ekibi, Portekiz takımlarına karşı Avrupa kupalarında 23 yıl sonra ilk deplasman galibiyetini alırken eleme turu play-off umutlarını da canlı tuttu.

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Celtic, deplasmandaki uzun süreli hasrete son verdi

Duran, oyuna sonradan girip 84. dakikada galibiyet golünü attı . İkinci lig ekibi Torreense karşısındaki maç Estadio Dr Magalhaes Pessoa'da oynandı. Celtic, Javi Vazquez'in kendi kalesine attığı golle erken öne geçti ancak Dany Jean kısa süre sonra ev sahibi ekibe beraberliği getirdi. Celtic, üç puanı alarak Nisan 2003'te Boavista'yı mağlup etmesinden bu yana Portekiz'deki ilk deplasman galibiyetine ulaştı ve bu ülkedeki üst üste dört yenilgilik serisini bitirdi.

Yedek kulübesi tercihi galibiyeti getirdi

Duran'ın sonbahar arasından bu yana gösterdiği golcü performans düşünüldüğünde onu ilk 11'in dışında bırakmak hesaplı bir riskti. Hücum oyuncusu, Celtic formasıyla çıktığı son 11 maçta dokuz gol atıp iki asist yaptı. Bu karşılaşmaların dokuzunda gol ya da asist katkısı veren Duran, Beşiktaş maçında yedekten gelerek yarattığı etkiyi bir kez daha gösterdi.

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan O'Neill, oyuncusunun katkısını şöyle övdü: “İnancınızı her zaman korumalısınız. [Camilo Duran] harika bir formda, müthiş bir oyuncu. Maça ilk 11'de başlamadı, elbette böyle bir risk de alabilirsiniz. Beşiktaş'a karşı da aynısını yaptı.”

Avrupa'daki nadir başarılar moral verdi

Perşembe günkü sonuç Celtic'e başka önemli başarılar da getirdi. Takım, 2021-22 sezonunda Ferencvaros'u hem evinde hem deplasmanda yenmesinden bu yana ilk kez aynı Avrupa kupası sezonunda üst üste iki galibiyet aldı. Celtic ayrıca, 2004 ile 2025 arasında Avrupa kupalarında yalnızca altı deplasman galibiyeti elde etmişken 2003'ten bu yana ilk kez bir takvim yılında iki deplasman galibiyetine ulaştı. Torreense ise Avrupa kupalarındaki ilk beş maçının tamamında hem gol atıp hem gol yiyerek Belenenses'in 1962'deki rekorunu egale etti.

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Takımının performansını değerlendiren O'Neill şunları ekledi: “Kazandığımız için çok mutluyum. En azından yolumuza devam etmemizi sağlıyor. Neredeyse imkânsız bir durumdayken kendimize biraz umut yarattık. Topa çok sahip olmamıza rağmen oyunu birkaç kez daha hızlandırabilirdik. Üç puan hayati önem taşıdığı için fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu.”

Eleme turu yarışında averaj belirleyici

Avrupa'da üst üste alınan galibiyetlerin ardından Celtic, lig aşaması puan tablosunda 25. sırada yer alıyor ve eleme turu play-off sıralamasının yalnızca averajla dışında kalıyor. Celtic ve Torreense, belirleyici son maçlara girilirken altışar puanda eşit olan sekiz takım arasında bulunuyor. O'Neill'in ekibinin Avrupa macerasını sürdürmesi için deplasmanda kazandığı bu yeni direnci kalan maçlara taşıması kritik olacak.