Celtic, lig şampiyonluğunun ardından kulüp tarihindeki 43. İskoçya Kupası'nı da kazandı

Celtic, Cumartesi günü İskoçya şampiyonluğunun ardından İskoçya Kupası'nı da kazandı. Hampden Park'ta oynanan finalde, Glasgow ekibi Daizen Maeda, Arne Engels ve Kelechi Iheanacho'nun golleriyle Dunfermline Athletic'i 3-1 mağlup etti. Josh Cooper ise tek golle skoru belirledi.

Geçen hafta sonu Celtic, kulüp tarihindeki 56. şampiyonluğunu kazandı. Son haftada lider Heart of Midlothian'ı evinde yenmesi gerekiyordu ve bunu 3-1'lik skorla başardı.

Bir hafta sonra, teknik direktör Martin O'Neill'in takımı, bu başarıya İskoçya Kupası'nı da ekleme şansı yakaladı. Bunun için, bu sezon İskoçya'nın ikinci liginde dördüncü sırada bitiren Dunfermline'ı yenmesi gerekiyordu.

Dunfermline'ın finale yükselmiş olması ne kadar büyük bir başarı olsa da, Celtic doğal olarak en büyük favori olarak görülüyordu. Ve bu haklı çıktı.

Maeda, 18. dakikada skoru açtı. Alistair Johnston arka alandan uzun bir pas attı ve John Tod bu pası tamamen kaçırdı, böylece Maeda kaleci Aston Oxborough ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Engels, uzak mesafeden attığı güzel bir şutla skoru 2-0'a getirdi ve Iheanacho, ikinci yarıda 3-0'ı ustaca atarak maçı kesin olarak bitirdi. Cooper'ın biraz şansla ayağına gelen topu gole çevirmesiyle gelen 3-1, sadece istatistikler için bir gol oldu.

Böylece Celtic, geçen yıl Aberdeen'in kazandığı Scottish Cup'ı 43. kez kazandı. Dunfermline ise 1961 ve 1968'de kazandığı iki kupa galibiyetinde kaldı.