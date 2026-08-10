Celtic 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, Rangers - Celtic ve sezonluk bilet bilgileri

Celtic, son 15 sezonun 14’ünde İskoçya şampiyonu olarak tarihinin en baskın dönemlerinden birini yaşıyor.

Geçen sezon rekor kıran 56. lig şampiyonluğunu kazanarak tüm zamanların İskoçya ligi şampiyonlukları listesinde şehirdeki rakibi ve Old Firm düşmanı Rangers'ı resmen geride bıraktı. Bu, Premiership’i üst üste 5. kez zirvede tamamladığı sezon oldu. Aynı zamanda Brendan Rodgers’ın da Glasgow ekibindeki ikinci döneminde elde ettiği 5. Scottish Premiership zaferiydi. Rodgers, Celtic Park’taki görevinde bulunduğu her tam sezonda Celtic’i ilk sırada bitirdi.

GOAL, önümüzdeki aylarda bir noktada Celtic Park’a nasıl gidebileceğinizi gösteriyor.

Yaklaşan Celtic 2026/27 fikstürü

Celtic biletleri nasıl alınır?

Standart maç günü biletlerini almanın standart yolu, eticketing.co.uk/celtic adresindeki Celtic'in resmi eTicketing portalı üzerinden geçiyor.

Kayıt olmak için ücretli üyeliğe ihtiyacınız yok, ancak ücretsiz bir Celtic FC Digital Account oluşturmanız gerekiyor. Yerel lig maçları için genel satış biletleri genellikle başlama vuruşundan birkaç hafta önce satışa çıkıyor. Paradise’taki talep son derece yüksek olduğu için, popüler karşılaşmalardaki standart kontenjanlar çoğu zaman dakikalar içinde tükeniyor.

Celtic bilet çekilişleri düzenliyor, ancak bunlar neredeyse tamamen sezonluk kombine sahipleriyle sınırlı:

Home Cup Ticket Scheme (HCTS) Ballots: Hampden Park’taki Scottish Cup yarı finalleri ve finalleri ya da Avrupa deplasmanlarındaki sınırlı kontenjanlar gibi, standart kombine kapsamı dışındaki yüksek talep gören maçlarda biletler, HCTS’ye kayıtlı ve uygun durumdaki kombine sahipleri arasında kulüp içinde çekilişle dağıtılıyor.

Hampden Park’taki Scottish Cup yarı finalleri ve finalleri ya da Avrupa deplasmanlarındaki sınırlı kontenjanlar gibi, standart kombine kapsamı dışındaki yüksek talep gören maçlarda biletler, HCTS’ye kayıtlı ve uygun durumdaki kombine sahipleri arasında kulüp içinde çekilişle dağıtılıyor. General Sale Fixtures: Standart Scottish Premiership iç saha maçları için halka açık çekiliş bulunmuyor. Genel satış kontenjanları, yalnızca eTicketing portalı üzerinden ilk gelen alır esasına göre sunuluyor.

Maç biletleri gişede tükendiğinde, son anda stada girmek isteyen taraftarlar ikincil bilet pazar yerlerine yönelebilir. Bilet güvenliğini sağlamak için satın alma yaptığınız ikincil internet sitesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Celtic biletleri ne kadar?

Resmi genel satış biletleri yetişkinler için £22’den, çocuklar için ise £9’dan başlıyor. Yaşlılar, öğrenciler ve genç yetişkinler için indirimli fiyatlar da mevcut.

Fiyatlandırma, stadyumdaki oturma yerine ve maç sınıflandırmasına göre değişiyor:

Tribün Konumu: West Stand ve Lisbon Lions Stand’da kalelerin arkasındaki koltuklar en hesaplı seçenekler. Main Stand’daki (Jock Stein Stand) yerler ise premium fiyatlandırmaya sahip.

West Stand ve Lisbon Lions Stand’da kalelerin arkasındaki koltuklar en hesaplı seçenekler. Main Stand’daki (Jock Stein Stand) yerler ise premium fiyatlandırmaya sahip. Maç Kategorisi: Standart yerel lig maçları temel fiyat seviyesinde olurken, Avrupa geceleri ya da Old Firm derbileri gibi öne çıkan karşılaşmalar daha yüksek bilet kategorilerine sahip oluyor.

Celtic 2026/27 sezonluk kombine biletleri nasıl alınır?

2026/27 sezonu için kombine biletlerin tamamı tükenmiş durumda. Her yerel maç için koltuk garantisi sağlayan tek yol kombine sahibi olmak ve Celtic, genel satış ile deplasman taraftarlarına alan ayırmak için kombine satışını yaklaşık 52.000 ila 53.000 koltukla sınırlandırıyor.

Görülmemiş talep, yıllık yenileme oranlarını olağanüstü seviyelere, %98 ila %99’a taşıdı. Her yaz çok az koltuk boşa çıktığı için resmi bekleme listesi kapalı kalmaya devam ediyor. 2026/27 sezonunda yetişkin kombine yenileme fiyatları £626’dan başladı.

Celtic hospitality biletleri nasıl alınır?

İskoç futbolundaki zengin tarihi ve süregelen yerel başarısı sayesinde düzenli Avrupa gecelerinin cazibesiyle, Celtic Park’ta hospitality biletleri açısından seçenek sıkıntısı bulunmuyor.

Mevcut belirli premium paketleri arıyorsanız, şunlara göz atın:

Club 67

Kişi başı £105’ten başlayan fiyatlarla şu avantajlar sunuluyor:

Yiyecek ve içecek satın alınabilen Kerrydale Suite’te Club 67 Hospitality erişimi

Canlı eğlence

Devre arası atıştırmalıkları, çay ve kahve

Maç günü programı

Maçı izlemek için dolgulu koltuk

Maç sonrası, içecek satın alma imkânı bulunan lounge erişimi

Number 7

Kişi başı £300 + KDV’den başlayan fiyatlarla şu avantajlar sunuluyor:

Şampanya ikramı

Şarap eşliğinde 4 yemekli menü

Devre arası atıştırmalıkları, çaylar ve kahve

Maçı izlemek için dolgulu executive koltuk

Maç öncesi ve sonrası ücretsiz bar

Maç günü hediyesi

Maç günü programı

Kulübün internet sitesi üzerinden e-posta göndererek Celtic Park’ta premium paketle yerinizi ayırtabilirsiniz.

Celtic Park çevresinde nerede kalınır?

Celtic Park’ta bir Celtic maçını izlemek için Glasgow’a gidiyorsanız, stadyumun yakınındaki konaklama yerlerine göz atabilirsiniz. Aşağıdaki interaktif harita, stada yakın mesafede nelerin mevcut olduğunu gösteriyor. Ancak daha uzakta kalmayı tercih ederseniz, şehrin toplu taşıma sistemi ulaşım için kolay seçenekler sunacaktır.

Celtic Park’ın tarihi

Celtic Park, taraftarlar arasında daha gayriresmî olarak Parkhead ya da ‘Paradise’ olarak da biliniyor ve Glasgow’un East End bölgesindeki Parkhead semtinde yer alıyor. 60.000’i aşkın kapasitesiyle İskoçya’daki futbola özel en büyük stadyum konumunda. Ülke genelinde yalnızca İskoçya milli ragbi birliği takımının evi olan Edinburgh’daki Murrayfield Stadium daha fazla kapasiteye sahip. Celtic FC, kulübün kuruluşundan beş yıl sonra, 1892’de mevcut Celtic Park sahasına taşındı.

1990’lardaki yenileme çalışması stadyumu bugünkü haline getirirken, 2016’da güvenli ayakta seyir bölümünün bir kısmı kullanıma açıldı. İskoçya milli takımı, varlığı boyunca bu statta neredeyse iki düzine kez maça çıktı. The Who, Prince ve U2 konserleri de stadyumda düzenlendi. Daha önce speedway etkinliklerine de ev sahipliği yapmıştı, ancak bunlar uzun zaman önce sona erdi.