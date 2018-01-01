Celtic, 15 yaşındaki Karamoko Dembele ile resmi sözleşme imzaladı

İskoçya Ligi takımlarından Celtic, 15 yaşındaki Karamoko Dembele ile resmi sözleşme imzaladı

Geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösterilen Karamoko Dembele'den sürpriz sayılabilecek bir haber geldi.

Daha 15 yaşında olan Fildişi Sahili asıllı oyuncunun Celtic kulübü ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı açıklandı.

Yeşil beyazlılarla sözleşme imzaladıktan sonra kulübün internet sitesine konuşan Dembele, "Çok küçük yaşta buraya geldim. Ailem ve kulübüm bana destek oldular. Çok mutluyum. Dikkatlerini çekmem zordu ama bana güvendiler." dedi.

Hedefinin çok iyi yerlere gelmek olduğuna değinen 15 yaşındaki oyuncu, "Çok kısa sürede A takımda forma giymek istiyorum. Antrenmanlar sonrası daha çok çalışacağım. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karamoko Dembele ile, Chelsea ve Manchester City başta olmak üzere, birçok dev kulübün ilgilendiği iddia ediliyordu.