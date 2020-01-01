Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golün asisti Okay Yokuşlu'dan
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La Liga'da 23. hafta mücadelesinde Celta Vigo sahasında Sevilla'yı konuk etti.
Sevilla 23. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda toparlanan Ev sahibi takım 78. dakikada Iago Aspas'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Celta Vigo'nun galibiyet sayısı ise Pione Sisto'dan geldi. Okay Yokuşlu'nun verdiği pasla sol kanattan hareketlenen Sisto, ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla takımına 3 puanı kazandırdı.
Bu galibiyetle küme düşmeme mücadelesi veren Celta 20 puana yükselerek ateş hattının hemen üzerinde, 17. sırada yer aldı. İlk 4'ü zorlayan Sevilla ise 39 puanda kalarak 4. sıraya yükselme fırsatını tepti.