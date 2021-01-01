Celta Vigo'nun yıldızı Okay Yokuşlu'ya Premier Lig'den talip var

Premier Lig takımı West Bromwich Albion, Celta Vigo'da forma şansı bulmakta zorlanmaya başlayan Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor.

Daha önce adı 'dan Mbaye Diagne ile de anılan Premier Lig takımı West Bromwich Albion, şimdi de milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip oldu.

Daily Mail'in haberine göre WBA'nın teknik direktörü Sam Allerdyce savunmayı ve merkez orta sahayı güçlendirmek için 26 yaşındaki oyuncuyu istedi. Bunun üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri İspanyol kulübü ile temasa geçti. İngiliz kulübünün diğer alternatifi ise 'ten William Carvalho...

'da üçüncü sezonunu geçiren Okay, bu sezon sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıkabildi. İlk iki sezonunda 58 maçta forma giyebilen ve takımının vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, kulüpte yaşanan teknik direktör değişiklikleriyle formasını kaybetti.

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Futbola altyapısında başlayan Okay, daha sonra , formaları giymişti. Başarılı orta sahanın adı sık sık Galatasaray ile de anılıyor.

Okay'a talip olan West Bromwich Albion ise Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. Geçen sezon sonunda Championship'ten Premier Lig'e yükselen WBA, topladığı 11 puanla küme düşme hattında yer alıyor.