Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

La Liga ekibi Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia ile yollar ayrıldı.

Kulübü, 47 yaşındaki İspanyol teknik direktör Oscar Garcia ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İngiltere'de , , 'da Salzburg, 'da ve Yunanistan'da Olympiakos'u çalıştıran Oscar Garcia, Kasım 2019'da Celta Vigo'nun başına geçmişti.

Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u da kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Oscar Garcia yönetiminde geçen sezon son hafta 'da kalmayı başarmıştı.

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Bu sezon ise 9 haftada 7 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.