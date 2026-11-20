Herkes İspanya başkentinin kalbinde oynanacak dev bir karşılaşmaya hazırlanırken, Celta Vigo teknik direktörü Claudio Giráldez, Santiago Bernabéu'da Real Madrid ile oynanacak maça saatler kala sakin ama bir o kadar da güven ve meydan okuma dolu açıklamalar yaptı.

Reklam

Celta Vigo teknik direktörü, Real Madrid'in yeni halinden etkilenmiş görünmüyor ve kulübede yaşanan değişikliğin güç dengelerini altüst ettiğini düşünmüyor. Ona göre bugünkü Real Madrid, geçen sezonki Real Madrid'in doğal bir devamı: Neredeyse aynı isimler, aynı güç ve çok iyi bildiği aynı güçlü yönler.

Giráldez, yarın cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Real Madrid'in geçen yılki takımdan çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Kadroları büyük ölçüde değişmedi. Teknik direktörün tarzında bazı küçük farklılıklar var, bunlar herkesin bakış açısına göre daha iyi ya da daha kötü olabilir."

Giráldez şöyle devam etti: "Geçen yıl uyguladığımız oyun planının bazı yönleri yine işe yarayabilir, bazıları ise yaramayabilir. Bu yüzden kendi güçlü yönlerimize odaklanmalı ve maçın uzun bölümlerinde zorlanacağımız gerçeğini kabullenmeliyiz."

Celta Vigo, güvenini unutulmaz bir anıdan alıyor. Takım geçen sezon Bernabéu'da tarihi bir galibiyet elde etmişti. Bu galibiyet, takımın kendine bakışını değiştirdi ve ona her sahada büyüklere kafa tutabileceğine dair gerçek bir inanç kazandırdı.

Reklam Reklam

Giráldez bu konuda şöyle konuştu: "Artık Celta Vigo'nun her rakibe karşı güçlü bir şekilde mücadele edebileceğine inanıyoruz. A takımı çalıştırmaya başladığımda bunu her zaman göremiyordum. Geçen yıl Wanda Metropolitano ya da Bernabéu gibi büyük statlarda aldığımız galibiyetler, maça bu şekilde çıkmamız için bize güven veriyor. Bu, maçın kolay geçeceği anlamına gelmiyor, tam tersi."

Related Topics

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Celta teknik direktörü, karşılarındaki rakibin "dünyanın en iyi takımlarından biri" olduğunu vurguladı ve son dönemde daha derli toplu ve organize görünen Real Madrid'in "belki de bu sezonki en iyi dönemini" yaşadığına dikkat çekti.

Giráldez uyarılarını şöyle sürdürdü: "Real Madrid sürekli gelişiyor. Bütünlüğü olan, organize bir takım. Bernabéu'dan puan alabilmek için kusursuz bir maç çıkarmamız gerekiyor."

Reklam

Eksikler konusunda ise Giráldez, İspanyol forvet Borja Iglesias'ın yokluğunun etkisini önemsemedi. Celta'nın tek bir bütün halinde oynamayı öğrendiğini ve değeri ne olursa olsun belirli bir oyuncuya bağımlı olmadığını vurguladı.

Giráldez, "Geçen sezon Lyon'da Borja olmadan, deplasmanda güçlü bir rakibe karşı çok zorlu bir maçta harika bir performans sergiledik. Barcelona, Real Madrid ve Atlético Madrid'e karşı bazı maçları Borja ve Iago olmadan, çok özel bazı oyuncularımız olmadan oynadık. Takım farklı kaynakları kullanabiliyor, çünkü maçlar bireysel olarak oynanmıyor" dedi.

Reklam

Celta Vigo karşılaşmaya bu ruhla çıkıyor. En az hasarla ayrılmanın yollarını arayan bir takım olarak değil, sürprizin mümkün olduğuna ve son ana kadar cesaret ve disiplinle oynarsa geçen yılki senaryoyu tekrarlamanın ulaşılmaz bir hayal olmadığına inanan bir takım olarak.