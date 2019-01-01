Celta Vigo, teknik direktör değişikliğine gitti

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo'da teknik direktör Miguel Cardoso görevden alınırken, yerine Fran Escriba getirildi.

Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u kadrosunda bulunduran İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'da alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Miguel Cardoso'nun görevine son verildi.

La Liga'nın 26. haftasında konuk olduğu Eibar'a 1-0 yenilen ve 25 puanla 17. sırada yer alan Celta Vigo'da teknik direktör Cardoso görevden alındı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Miguel Cardoso ve teknik ekibi, sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili anlaşmaya varıldıktan sonra devam etmeyecekler." denildi. Celta Vigo Kulübü daha sonra, yeni teknik direktörün Fran Escriba olduğunu duyurdu.

Sezona Antonio Mohamed ile başlayan Celta Vigo'da, 12 Kasım'da Arjantinli teknik direktör görevden alınıp, yerine Cardoso getirilmişti.