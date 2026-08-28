Celta Vigo, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

Celta Vigo, Balaídos'ta taraftarı önünde ev sahibi avantajını değerlendirmek istiyor. Racing Santander ise lig kampanyasını güçlendirecek kritik deplasman puanlarını almak amacıyla Galiçya'ya gidiyor.

Bırakın GOAL Celta Vigo - Racing Santander maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo - Racing Santander maçı, Vigo'daki Abanca Balaidos'ta oynanacak.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 09:00 Abanca Balaidos

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Celta Vigo - Racing Santander maçı için biletleri birkaç resmi ve yetkili seçenek üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi RC Celta Vigo internet sitesi: Resmi iç saha maç biletleri için ana kaynak RC Celta bilet portalıdır. Bilet satışa çıkış tarihleri, fiyatlar ve ön satışlarla ilgili e-posta bildirimlerine doğrudan site üzerinden kayıt olabilirsiniz.

Estadio Abanca Balaídos gişesi: Biletler, uygunluk durumuna bağlı olarak maç günü öncesinde Vigo'daki Abanca Balaídos Stadı'nın fiziki bilet gişelerinden (Taquillas) şahsen satın alınabilir.

Resmi seyahat ve hospitality ortakları: Yetkili spor seyahati platformları, bilet ve otel seçenekleri dahil resmi maç günü paketleri sunar.

Deplasman taraftarı biletleri: Racing Santander'i destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri sıkı şekilde yönetilir ve doğrudan Racing Santander tarafından resmi kulüp bilet satış kanalları üzerinden tahsis edilir.

İkincil pazar: Maç resmi kanallarda tükenirse veya son dakika oturma seçeneğine ihtiyacınız olursa, StubHub gibi ikincil yeniden satış pazarları bilet satın almak için alternatif platformlar sunar.

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga maçı için bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından nominal değer üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişir.

Resmi nominal değerli biletler (kulüp satış portalı ve stat gişesi):

Kale arkası (Gol / Marcador): 30 € - 50 € Alt ve üst yan tribünler (Tribuna / Río): 50 € - 90 € VIP ve hospitality: 150 € - 300 €+



Celta Vigo - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo - Racing Santander form durumu

Celta Vigo son beş maçında yenilgi yüzü görmedi; iki galibiyet ve üç beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Valencia deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlik oldu, ondan önce ise sezon öncesi hazırlık maçında SSC Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bu serideki en ikna edici performansı Sassuolo karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetti. Celta bu beş maçta beş gol atıp üç gol yedi ve son iki maçındaki üst üste beraberlikler, bunun dışında sağlam geçen bir dönemdeki tek küçük kusur oldu.

Racing Santander istikrar yakalamakta zorlandı; son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Takımın son resmi maçı, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Getafe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşma oldu; bir hafta önce ise Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyet, sezon öncesi hazırlık maçında Sporting Gijon karşısında aldığı 4-1'lik sonuçtu. Racing, yaz döneminde Wolverhampton Wanderers'a 3-0 kaybettiği maç da dahil olmak üzere beş maçın tamamında gol yedi.

Celta Vigo - Racing Santander: Son maçların karnesi

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 5 Ocak 2025'te Copa del Rey'de oynandı ve Celta Vigo, Racing Santander deplasmanında 3-2 kazandı. Ondan önce taraflar en son Şubat 2007'de LaLiga'da karşı karşıya geldi ve Abanca Balaidos'ta 2-2 berabere kaldı. Kayda geçen son beş karşılaşmada daha iyi istatistik Celta'da; bu beş buluşmada Celta'nın iki galibiyeti, Racing'in bir galibiyeti ve iki beraberlik bulunuyor.