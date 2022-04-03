Celta Vigo forveti Iago Aspas'tan Real Madrid maçı hakemine tepki: "Benzema'nın hat-trick'ini arıyordu"

Celta Vigo'nun yıldızı Iago Aspas, Cumartesi günü Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetin ardından hakem Pablo Gonzalez'i sertçe eleştirdi.

Celta, La Liga liderine karşı cesur bir maç çıkarsa da, Real Madrid üç penaltı kullandı.

İki gol Karim Benzema tarafından atıldı ve bu, Carlo Ancelotti'nin adamlarının 2-1 kazanması için yeterliydi.

Ne söylendi?

Yine de, penaltılardan ikisinin verilmesi konusunda önemli tartışmalar yaşandı ve Celta, hakem Gonzalez'in kararına öfkelendi.

Tecrübeli forvet, "Dördüncü penaltıyı alması için sadece düdüğü çalması gerekiyordu" dedi.

"Görünüşe göre istediği ve aradığı şey bir Benzema hat-trick'iydi."

Aspas'tan sert sözleri ve La Liga'nın kuralları dikkate alınacak bir şeyse, bu yorumlar için muhtemelen para cezası alacak.

VAR yorumu

Bu maç için VAR mevcuttu, ancak teknoloji genellikle bariz bir hata olmadıkça veya hakem olayı iyi görmedikçe hakemin karar vermesine izin veriyor.

Sezonun ikinci yarısı için süreç böyleydi ama tabii ki bariz bir hatayı neyin tanımladığı konusunda büyük sorunlar var.

Özellikle de VAR'ın genel olarak hataları düzeltmek için getirildiğini bilmekte fayda var.

Elbette goller ve penaltılarla ilgili bir problem yaşandığında daha fazla ses getiriyor.

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