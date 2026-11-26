Bournemouth, bir saatten uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Celta Vigo'yu 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ndeki kusursuz serisini sürdürdü. İspanya'da geriye düşen konuk ekibin maçı çevirmesinde kulübeden gelen taktik hamleler belirleyici oldu.

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Bu Avrupa Ligi karşılaşması, saha hâkimiyeti ile etkili geçiş hücumları arasındaki mücadeleye sahne oldu. Avrupa kupalarındaki mücadelesine ivme kazandırmak isteyen Celta Vigo, topa sahip olarak Bournemouth'un savunma düzenini genişletmeyi ve savunma ile orta saha arasındaki iç koridorlardan yararlanmayı hedefledi. Sabırlı paslarla Bournemouth'un merkez orta saha oyuncularını yerlerinden çıkarıp hücumdaki yaratıcı oyuncusu Iago Aspas'a alan açmaya çalıştı.

Bournemouth ise maça kusursuz serisinin verdiği özgüvenle çıktı. Taktik hedefi, orta blokta kompakt kalıp hızlı kontrataklarla etkili olmaktı.

İlk yarının 23. dakikasında Bafodé Diakité'nin kırmızı kart görmesi maçın seyrini değiştirdi. Konuk ekip, ayakta kalmak için büyük taktik disiplin ve fiziksel çaba gerektiren, geriye çekilmiş bir savunma düzenine geçmek zorunda kaldı.

Celta Vigo'nun taktik düzeni

Celta Vigo, topa uzun süre sahip olduğu bölümlerde 3-2-5'e dönüşen bir 3-4-3 dizilişiyle oynadı. Savunmadan topu ileri taşıyan başlıca isim olan ve 90 isabetli pas kaydeden Marcos Alonso'nun öncülüğünde Celta, merkez koridoru kontrol etmeye çalıştı. Baskıya başlama anlarını da agresif biçimde belirledi: Top Bournemouth'un beklerine ulaştığında Celta'nın kanat bekleri Sergio Carreira ve Javi Rueda öne çıkarak rakibi önde sıkıştırdı.

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Celta, hücum kurarken Iago Aspas'a alan açmak için sağ kanatta sayısal üstünlük oluşturmaya odaklandı. Sahada serbestçe dolaşan bir oyun kurucu rolü üstlenen Aspas'ın 19. dakikada attığı gol, Celta'nın Bournemouth savunmasının yerleşimini bozabilmesinin doğrudan sonucuydu.

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Savunmada oyunu dar bir alanda tutmak için önde konumlandılar ve uzun toplarla başa çıkma görevini üç stoperlerine bıraktılar. Ancak topa %65 oranında sahip olup 20 şut çekmelerine rağmen maçı koparacak bitiriciliği gösteremediler. Bournemouth ceza sahasının merkezine girmek yerine sık sık uzaktan, gol olasılığı düşük şutları tercih ettiler.

Bournemouth'un taktik düzeni

Bournemouth maça dengeli bir 4-4-2 ile başladı ancak Bafode Diakite'nin 23. dakikadaki kırmızı kartı, önce 4-4-1'e, ardından savunmada 5-3-1'e geçmesini gerektirdi. Taktik öncelik tamamen hatlar arasındaki mesafeyi dar tutmaya döndü. Bu savunma mücadelesinde öne çıkan Antonio Silva, 13 savunma müdahalesi yapıp dokuz ikili mücadele kazanarak kaleci Michele Di Gregorio'nun üzerindeki baskıyı azalttı.

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Kırmızı kartın ardından Bournemouth orta sahayı tamamen atlayarak oynadı ve neredeyse hiç pasla hücum kurmadı. Baskıya kendi savunma üçlüsünün sınırında başlamayı tercih etti; Celta'yı öne davet edip ardından çok hızlı hücumlara çıktı. Topa yalnızca %35 oranında sahip olmasına rağmen son derece etkili kaldı.

Tehlikeli pozisyonlarını duran toplarla ve az sayıda oyuncuyla çıktığı geçiş hücumlarıyla yaratmaya odaklandı. Toplam 10 şutunun altısında kaleyi bulması, Celta'nın kaçırdığı fırsatlarla keskin bir tezat oluşturarak bu pragmatik yaklaşımın etkisini gösterdi.

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Taktik mücadele

Temel taktik mücadele, Celta'nın topu bir kanattan diğerine dolaştırması ile Bournemouth'un savunmada buna karşılık vermesiydi. İlk yarının büyük bölümünde Celta, oyunun yönünü hızla değiştirerek Bournemouth'un kanat orta saha oyuncularını kararsız bıraktı ve bundan faydalandı. Ancak maç ilerledikçe Bournemouth savunma hatları arasındaki mesafeyi ayarladı ve Aspas'ın genellikle etkili olduğu orta saha ile savunma dörtlüsü arasındaki alanı kapattı.

Maçı belirleyen eşleşme, Celta'nın önde kurduğu savunma hattı ile Bournemouth'un geçiş hücumlarında kullandığı dinç oyuncular arasındaydı. Bir kişi eksik olmasına rağmen Bournemouth, ikili mücadelelerdeki üstünlüğü sayesinde (Celta'nın 34'üne karşı 56) kendi yarı sahasından hızlı hücumlar başlatabildi.

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Konuk ekibin müdahalelerde gösterdiği direnç, galibiyet golüne giden kontratağın zeminini hazırladı. Celta hücum sayısında istatistiksel üstünlük kursa da Bournemouth hem verimlilikte hem de iki ceza sahasındaki fiziksel mücadelede üstün geldi.

Maç içindeki hamleler

Bournemouth kulübesinden gelen bir dizi hamle maça yön verdi. Devre arasında Justin Kluivert'ın yerine Tyler Adams oyuna girerek orta sahanın gücünü artırdı ve eksilen savunmanın önündeki korumayı güçlendirdi. Daha sonra, 68. dakikada Amine Adli'nin yerine giren Rayan, Celta'nın giderek daha fazla risk alan öndeki savunma hattının arkasına koşmak için gereken patlayıcı hızı sağladı. Rayan'ın 78. dakikadaki golü bu planın kusursuz bir uygulamasıydı.

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Celta teknik direktörü Claudio Giraldez, buna karşılık vermek için 74. dakikada Williot Swedberg ve Ferran Jutglà'yı oyuna aldı. Swedberg birkaç kez Bournemouth kalesini yoklayarak önemli bir etki yarattı. Ancak konuk ekip, Adrien Truffert'ı oyuna sokup beşli savunmaya geçerek kanat koridorlarını kapattı. Celta'nın son bölümde daha doğrudan hücum eden bir 3-2-5'e geçişi, Bournemouth'un aşılması güç savunması karşısında birçok şutun bloklanması ve fırsatın kaçmasıyla sonuçlandı. Bournemouth'un geride savunma yaparken bile kontratak tehdidini sürdürmesi, Celta'yı en az iki savunmacısını geride tutmaya zorladı ve tüm gücüyle hücuma yüklenmesini engelledi.

Sonuçta Bournemouth'un daha iyi savunma organizasyonu ve kontrataklardaki etkili bitiriciliği, Celta Vigo'nun çok sayıda hücuma dayanan yaklaşımından daha etkili oldu. Diakité'nin erken gelen kırmızı kartına rağmen konuk ekip, dizilişini uyarlayıp orta sahadaki fiziksel mücadeleyi kazanarak Celta'nın saha hâkimiyetini net gol fırsatlarına dönüştürememesinden yararlandı. Álvaro Rodríguez ve Rayan'ın golleri, etkili geçiş hücumları ve duran top baskısından doğan anlarla, 10 kişi kalındığında gösterilen direncin taktik açıdan ne kadar başarılı olduğunu ortaya koydu.