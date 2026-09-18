Tüm gözler yeniden Joy 21 Yaş Altı Elit Ligi'nin genç yeteneklerine çevriliyor. İlk haftalarda kendilerini güçlü bir şekilde kabul ettiren birçok ismi de beraberinde getiren yeni bir hafta başlarken, bazı yetenekler takımlarının sonuçlarında etkili unsurlara dönüştü.

Önümüzdeki hafta, turnuvanın başından bu yana ister gol atarak ve tehlike yaratarak, ister maçlarda takımlarına liderlik ederek dikkat çekici performanslar sergileyen bir dizi yıldızı takip etmek için yeni bir fırsat gibi görünüyor. Bunların başında ise El-Ittifak ikilisi Muhammed el-Isa ve Celal el-Salim geliyor; onların yanında ise kendilerinden çok şey beklenen başka isimler yer alıyor.

Muhammed el-Isa: Durmak bilmeyen cellat

El-Ittifak forveti Muhammed el-Isa, rakiplerin kalesi önünde sürekli bir tehlike kaynağına dönüşerek sezonun başından bu yana Joy Ligi'nin en öne çıkan isimlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi ve her hafta hareketleri takip edilmeyi hak eden oyunculardan biri hâline gelmesini sağlayan hücum performansları sundu.

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El-Isa şu ana kadar 7 gol kaydederek belirgin bir golcü içgüdüsü ve fırsatları değerlendirme ile filelere ulaşma konusunda büyük bir yetenek ortaya koydu; bu da onu mevcut aşamada El-Ittifak'ın en öne çıkan hücum silahlarından biri yapıyor.

Celal el-Salim: Diğer korku salan isim

Celal el-Salim, El-Ittifak'taki takım arkadaşından daha az önemli değil. O da geçen haftalarda büyük maçlar oynayarak ve dikkat çekici bir görüntü ortaya koyarak, el-Isa ile birlikte takıma rakipleri karşısında ek güç veren bir hücum ikilisi oluşturdu.

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El-Salim şu ana kadar 3 gol kaydetmeyi başararak, El-Ittifak'ın iyi sonuçlarını sürdürmek için güvendiği unsurlardan biri hâline geldi; özellikle de tehlike yaratma ve rakip savunmalarını şaşırtacak biçimde hareket etme kapasitesine sahip olmasıyla.

Yusuf el-Tahhan: El-Nasr'ın umudu

Yusuf el-Tahhan, El-Nasr ile iyi bir görüntü ortaya koyup takımın dengesini yeniden bulma çabasında güvenebileceği unsurlardan biri olduğunu kanıtladıktan sonra, önümüzdeki haftada takip edilmeyi hak eden en öne çıkan isimler arasında geliyor.

El-Tahhan geçen haftada gol kaydetti; bu da özellikle El-Nasr'ın durumunu iyileştirmek ve galibiyet yoluna geri dönmek için genç oyuncularının daha güçlü bir görüntü ortaya koymasına ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, ona bir sonraki maç öncesi moral açısından bir güç veriyor.

Lüey el-Ubeydi: El-Hilal yıldızını buldu

El-Hilal'den ise, takımının Neom karşısındaki galibiyeti sırasında iki gol kaydederek geçen haftada dikkatleri üzerine çeken ve Joy Ligi müsabakalarının başlamasından bu yana en öne çıkan maçlarından birini sergileyen Lüey el-Ubeydi'nin adı öne çıkıyor.

El-Ubeydi gol atmakla yetinmedi, aynı zamanda onu takip edilmeyi hak eden unsurlardan biri yapan seçkin bir görüntü ortaya koydu; özellikle de El-Hilal'in galibiyetlerini sürdürmeyi ve üst sıralar için güçlü bir şekilde mücadele etmeyi hedeflemesi, genç oyuncularına parlamak için daha fazla alan tanıyor.

En Ras: El-Feth'in gol makinesi

Listeyi ise, kaleye ulaşma ve önüne çıkan fırsatları değerlendirme kabiliyetini kanıtladıktan sonra ilk haftalarda Joy Ligi'nin en öne çıkan isimlerinden biri hâline gelen El-Feth oyuncusu En Ras kapatıyor.

En Ras şu ana kadar 4 gol kaydederek, puan tablosunun üst kısmında güçlü bir şekilde mücadele eden ve önde giden takımlara baskıyı sürdürmek için yıldızının parlamaya devam etmesine ihtiyaç duyan El-Feth'in kadrosundaki önemli hücum silahlarından biri olduğunu teyit etti.

El-Ittifak'ın cellatı Muhammed el-Isa, korku salan Celal el-Salim, Yusuf el-Tahhan'ın El-Nasr ile hırsı, Lüey el-Ubeydi'nin El-Hilal formasıyla parlaması ve En Ras'ın El-Feth ile tehlikeliliği arasında, önümüzdeki hafta, Joy 21 Yaş Altı Elit Ligi içinde çoktan izlerini bırakmaya başlayan genç yetenekleri takip etmek için yeni bir fırsat taşıyor.