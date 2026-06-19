Çelişkili haberler tartışmayı alevlendiriyor... Ronaldinho gerçekten sahalara geri dönecek mi?

Brezilyalı efsane Ronaldinho’nun profesyonel futbola geri döneceği haberi, emekli olduktan 11 yıl sonra İtalya’nın üçüncü lig kulüplerinden biri olan Ravena ile sözleşme imzalamak üzere olduğu yönündeki haberlerin ardından İtalya’da büyük yankı uyandırdı.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesinin haberine göre, Ronaldinho'nun Ravena'ya transferinin 23 Haziran'da Miami'de düzenlenecek ve Dünya Kupası ile aynı zamana denk gelen büyük bir etkinlikte resmi olarak duyurulması bekleniyor. Etkinlikte, oyuncunun yeni kulübünün forması da tanıtılacak.

Gazeteye göre Ronaldinho şunları söyledi: “Yeni renkler, aynı gülümseme. Sahaya dönüp Ignazio (Cipriani, kulüp sahibi) ve tüm Cipriani ailesiyle birlikte kariyerimde yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanıyorum. Futbol benim için her zaman bir mutluluk kaynağı olmuştur ve bu tutkuyu Ravena’ya da taşımak istiyorum."

Bu sürpriz hamle, Brezilyalı yıldızın 2015 yılında Brezilya'nın Fluminense kulübündeki son döneminin ardından profesyonel futboldan emekli olması ve son yıllarda gözlerden uzak kalmasının ardından geldi.

Geçen sezon play-off'larda elenerek ikinci lige yükselme şansını kıl payı kaçıran Ravena kulübü, medyadaki ve taraftarlar nezdindeki varlığını güçlendirmek için Ronaldinho'nun büyük ismini kullanmaya çalışıyor.

Ancak transfer piyasası konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, daha sonra Twitter hesabından bu haberleri yalanlayarak, Ronaldinho’nun kulüpteki rolünün öncelikle pazarlama faaliyetleriyle sınırlı olacağını ve sadece bir hazırlık maçında oynayacağını belirtti; ardından da nedenini açıklamadan tweet’ini sildi.

Ronaldinho’nun geri dönüşünün gerçek niteliği, yani bunun resmi müsabakalara gerçek bir dönüş mü yoksa sadece pazarlama amaçlı sembolik bir katılım mı olduğu, önümüzdeki Pazartesi günü yapılması beklenen resmi açıklamaya kadar belirsizliğini koruyor.

46 yaşındaki Ronaldinho, 2000'li yılların başında futbolun en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. 2005 yılında Altın Top ödülünü kazanan Ronaldinho, Barcelona, Milan ve Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere birçok şampiyonluğa imza attı.