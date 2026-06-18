Çekya ve Güney Afrika taraftarları artık bıktılar ve hep birlikte ıslık çalmaya başladılar

Çekya ile Güney Afrika arasındaki maçta tribünlerdeki seyirciler, ikinci “soğuma molası” sırasında memnuniyetsizliklerini çok net bir şekilde ortaya koydular.

Maçın 67. dakikasında, görevli hakem FIFA tarafından bu Dünya Kupası'nda uygulamaya konulan “serinleme molası” için düdüğünü çaldı. O anda hem Çek Cumhuriyeti hem de Güney Afrika taraftarları hakeme sert bir şekilde tepki göstererek, kulakları sağır eden bir düdük sesleri korosu oluşturdu.

Soğuma molaları sırasında oyuncular su içebilir ve antrenörler gerekirse oyunculara taktiksel değişiklikleri iletebilir.

Virgil van Dijk, bu Dünya Kupası’nın başlarında zorunlu “cooling break”lere karşı açıkça tavır alarak gündeme gelmişti.

"Bugüne kadar (Pazar, ed.) neredeyse tüm maçları izledim ve su molaları sırasında sürekli reklam yayınlanmasından hoşlanmıyorum. Bu, televizyon izleyicileri için pek de iyi bir şey değil."

"Hava gerçekten sıcaksa, bu molalardan yararlanmak iyidir. Ancak her maç için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir," diyor Hollanda milli takım kaptanı. Sözleri, büyük medya kuruluşlarında geniş yer buldu.