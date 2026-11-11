Prag'ın kalbinde, Avrupa'nın gözleri kâğıt üzerinde sonucu belli gibi görünen bir karşılaşmaya çevrilmişken, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı dört mağlubiyetin ardından tek puanı dahi bulunmadan son onur sınavına çıkıyor; rakibi ise grubun lideri, tam puanla ilerleyen ve kazanmaktan başkasını bilmeyen İspanya.

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Ancak "La Roja"nın sırlarını herkesten daha iyi bilen teknik direktör Santi Denia, teslimiyet dilini reddetti ve Lamine Yamal, Rodri ve Dani Olmo'nun yokluğunun "iyi bir haber olmadığını", takımının yalnızca savunmayla yetinmeyeceğini, aksine İspanya'nın galibiyet serisini kırmak ve ilk galibiyetini elde etmek için oynayacağını, imkânsızı gerçeğe dönüştürmek istediği bir gecede vurguladı.

Çek Milli Takımı, yarın perşembe günü UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında İspanya Milli Takımı'nı konuk edecek. Bu karşılaşma, 12 puanla grubu averajsız olarak lider götüren bir takımla, hiç puanı olmayan ve sıralamanın son basamağında bulunan, taraftarları önünde kendisine hayat ve onur geri kazandıracak bir umut ışığı arayan bir takımı karşı karşıya getiriyor.

Lamine'nin yokluğu iyi bir haber değil

Denia sözlerine, başta Lamine Yamal, Rodri ve Dani Olmo olmak üzere İspanya Milli Takımı saflarındaki etkili eksiklikler hakkında yorum yaparak başladı ve onların yokluğunun kendi takımı için bir avantaj olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nı çalıştıran İspanyol teknik direktör, "Cadena SER" radyosunun aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Lamine ve Rodri'nin yokluğu iyi bir haber değil, Lamine Yamal'ın burada olmasını isterdik, taraftarlar Lamine'yi izlemek için bilet parası ödüyor, ama bu bizim elimizde değil."

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Şunları ekledi: "Size yedekleri saymamı mı istersiniz? İspanya'yı en iyi yapan şey işte budur. Yoklukları üzücü, çünkü taraftarlar onları görmeye can atıyor, ama biz kazanmak ve elimizdeki en iyiyi ortaya koymak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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Denia, üç yıldızın yokluğunun İspanya Milli Takımı'nın kimliğinde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Bu bizim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek, çünkü İspanya'nın oyun tarzı değişmedi ve rakibin yapısı aynı. Lamine'ye karşı savunma yapmak için takımdan destek almamız gerekiyor, ama bu her zaman kolektif olmalı. Bir takım olarak savunmak ve hücum etmek; oyuncularımızdan birebir mücadelelere girmelerini istemiyoruz."

Doğru yolda ilerlemek

Çek Milli Takımı'nın şu ana kadar elde ettiği olumsuz sonuçlara rağmen Denia, projesine güvenli görünüyor ve oyuncularına aşılamaya çalıştığı felsefesine sıkı sıkıya bağlı.

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Şunları söyledi: "Doğru yolda ilerliyoruz. Oyuncular mesajınıza ikna olmadığında, bunu fark edersiniz. Gerçek şu ki, onlar, Pavel Nedved ve sportif yönetim buna inanıyor. Bu yolculuktan keyif alıyorlar ve ilerlemek için en ideal yol bu. Biz de buna inanıyoruz."

Teknik direktör, takımının maça hiçbir eksik olmadan girdiğine dikkat çekti ve bunu bu çapta bir karşılaşma öncesinde önemli bir olumlu nokta olarak değerlendirerek şöyle dedi: "İspanya'nın seçeceği kadroyu ve bizim seçebileceğimiz kadroyu göreceğiz. Hiçbir eksiğimiz yok ve en önemlisi de bu."

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Patrik Schick: Geçici olarak kapanmış bir dosya

Denia, Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakmaya karar veren ve milli takım forması altında 26 gol atan forvet Patrik Schick'in yokluğuna da değindi; oyuncunun kararına saygı duyduğunu ve bunu bir krize dönüştürmeyi reddettiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Şu an burada olanlar hakkında konuşmayı tercih ederim. Yarın iyi bir performans sergilemesi gerekenler onlar. Katılmak isteyen herkese kapı açık, dönerse hepimiz çok mutlu oluruz çünkü o herkes için bir rol model, ama bu kişisel bir karar ve ben şu an burada olanlar hakkında konuşmayı tercih ederim."

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İspanyol lezzetinde özel bir karşılaşma

Yarınki maç, Çek Cumhuriyeti teknik direktörü olarak kendi ülkesinin milli takımıyla ikinci kez karşılaşan Denia için özel bir anlam taşıyor. Denia, 17 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımları çalıştırarak geçirdiği uzun yılların ardından İspanyol futbolunu içeriden tanıyan bir isim.

Şunları vurguladı: "Hepsini tanıyorum ve onları görmek benim için büyük bir mutluluk, ama maç başlar başlamaz insan her şeyi unutuyor. Bize karşı oynadıkları maçtan sonra, galibiyetlerini sürdürmelerini dilerim, ama maalesef onların galibiyet serisini kırmamız gerekiyor."

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Denia, daha önce çalıştırdığı genç oyunculara, başta özellikle övgüler yağdırdığı Fermín López'e karşı hislerini de gizlemedi ve şunları belirtti: "Oyuncuları değerlendirirken objektif değilim, çünkü Fermín gibi birçoğunu kendi evlatlarım gibi görüyorum ve performansından çok memnunum. O vaktinin tadını fazlasıyla çıkarıyor."

Farklılıklar ve meşru bir hırs

Denia, Çek ve İspanyol futbolu arasında oyun tarzları bakımından bariz farklılıklar bulunduğunu kabul etti, ancak kendi ülkesinin liginin savunmasını yaparak şöyle dedi: "Burada da güçlü bir şekilde rekabet eden takımlar var. Örneğin Slavia, Şampiyonlar Ligi'nde. Doğru, İspanya Ligi değil, ama biz Çek Ligi'nden memnunuz."

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Teknik direktör, sürprizi gerçekleştirmek için yol haritasını çizerek sözlerini tamamladı ve İspanya'yı yenmenin tüm ayrıntılarda kusursuzluk gerektirdiğini vurguladı.

İspanyol teknik direktör açıklamalarını şöyle tamamladı: "Kusursuz bir maç oynamamız gerekiyor. Duran toplar, savunma oyunu, baskı ve savunmada kenetlenme. Bizim görevimiz, oyunculara bunu başarmanın mümkün olduğuna inandırmaktır."