İngiltere’nin Çekya’yı mağlup ettiği maça ilk 11’de başlayan Bukayo Saka, gösterdiği performansla övgüleri topladı.

Gareth Southgate, bu karşılaşmada Phil Foden yerine Bukayo Saka’ya görev verdi ve böylelikle genç oyuncu da kariyerinde ilk kez milli takım formasıyla bir turnuva maçına ilk 11’de çıkmış oldu. Karşılaşmadan önce talkSPORT ’a konuşan Jose Mourinho da Bukayo Saka’dan övgüyle bahsetmişti.

Neler söylendi?

Portekizli teknik adam, “Maçın Adamı” ödülüne de layık görülen 19 yaşındaki Bukayo Saka hakkında şunları söylemişti: “Bir oyuncunun genç veya yaşlı olması önemli değildir. Olay daha çok kalite, yetenek, karakter ve tecrübede bitiyor.”

“Saka genç bir oyuncu ancak dünyanın en iyi liginde ve büyük takımlardan birinde oynama tecrübesine sahip. Onun çok yetenekli ve özgüvenli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ayrıca birçok pozisyonda görev yapabiliyor.”

“Tabii ki insanlar Sancho ve Rashford gibi oyuncular hakkında daha çok konuşuyorlar, İngiltere kadrosunda çok fazla yetenekli oyuncu var. Ancak ben Saka’nın da çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum ve büyük işler başaracağına inanıyorum.”

Saka, Arsenal formasıyla da büyük bir çıkış yakaladı. 19 yaşındaki yıldız, Londra temsilcisinin formasını son iki sezonda 84 kez terletti.

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D Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan İngilizler, son 16 turunda Almanya ile karşılaşacak. Bu maçta Southgate’in Jordan Henderson gibi kadrodaki kilit isimlere tekrar forma vermesi bekleniyor.

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