2024/25 sezonunda son derece başarılı bir kampanyanın ardından UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselen Çekya, Avrupa'nın en büyük futbol ülkeleri arasındaki üst sıralardaki yerini korumaya kararlı olacak. Yaklaşan Çekya maçları için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.



Eylül/ekim aylarında lig aşamasındaki ilk dört maçını Hırvatistan, İngiltere (iki kez) ve İspanya'ya karşı oynayacak olan takım, 3. Grup serüvenini İspanya (iç saha) ve Hırvatistan (deplasman) maçlarıyla tamamlayacak. Bunlardan ilki olan İspanya karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü Prag'daki Stadion Letná'da oynanacak.

Stadion Letná, bağımsız federasyonun 1993'te kurulmasından bu yana Çekya'nın 50 resmi maçına ev sahipliği yaptı ve ev sahibi ülke burada hiç resmi maç kaybetmedi (ancak 12 hazırlık maçı yenilgisi aldı).

Çekler, Dünya Kupası sahiplerine karşı bu büyük sınavın üstesinden gelebilecek mi? GOAL, fiyatlar, uygunluk durumu ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Çekya - İspanya maçı, 12 Kasım Perşembe günü Prag'daki Stadion Letná'da oynanacak ve karşılaşmanın başlangıç saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 epet Arena

Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Resmi birincil bilet satışları doğrudan Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun (FAČR) ana portalı üzerinden gerçekleştirilir; bu portal genellikle Ticketportal Czech Republic veya Ticketstream üzerinden barındırılır. Genel olarak FAČR, maç biletlerini yaklaşık olarak başlangıç vuruşundan 4-6 hafta önce satışa çıkarır.

Son dakika koltuğu bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: Her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından korunur; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu fiyatlandırmasını üç standart oturma kategorisine ayırıyor (aşağıda gösterilmiştir) ve resmi fiyatlar genellikle 490 CZK ile 1.500+ CZK (yaklaşık €20-€60+) arasında başlıyor.

Kategori 3 (Kale arkaları) : En uygun fiyatlı seçenek olup genellikle Güney veya Kuzey tribünlerinde yer alır. Ayrıca aktif ev sahibi takım taraftarlarının (Czech Republic Supporters Seats) tarihsel olarak bulunduğu bölüm de burasıdır.

Kategori 2 (Köşeler ve üst yan sektörler) : Maliyet ile saha görüşü arasında denge sunan orta seviye fiyatlandırma.

Kategori 1 (Uzun kenar / Premium ana tribünler) : Yedek kulübeleri ve orta saha çizgisine en iyi, engelsiz görüşü sunan ana kenar çizgileri boyunca uzanan en yüksek fiyatlı standart biletlerdir.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu içinse StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Stadion Letná hakkında bilmeniz gereken her şey

Stadion Letná (sponsorluk nedeniyle şu anda resmi olarak epet ARENA adıyla biliniyor), Çek Birinci Ligi ekibi AC Sparta Prague'ın efsanevi evi ve genel olarak Çek futbolunun merkezi direklerinden biridir.

Prag merkezine bakan manzaralı Letná semtinde yer alan bu ikonik stat, bir asrı aşkın süre boyunca unutulmaz sportif dramalara ve büyük siyasi toplantılara ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 18.887 seyirci kapasitesine sahip olan stat, kompakt ama son derece gürültülü bir atmosfere sahiptir.

Stadion Letná'da unutulmaz anlar

Kadife Devrim (1989) : Sporun ötesinde, Letná Avrupa tarihinde çok büyük bir rol oynadı. Komünizm karşıtı 'Kadife Devrim' sırasında stat, 800.000'den fazla protestocunun demokrasi talebiyle toplandığı bitişikteki Letná Ovası için kelimenin tam anlamıyla bir tribün işlevi görmesi amacıyla koridorlarını açtı.

Euro 1996 Elemeleri mucizeleri (1995) : Yeni modernize edilen stat, yeni kurulan Çek Cumhuriyeti milli takımına ev sahipliği yaptı. Letná'da Hollanda ve Norveç'e karşı alınan tarihi eleme galibiyetleri, Çeklerin Euro 1996 finaline uzanan efsanevi yürüyüşünü ateşledi.

Şampiyonlar Ligi'nde görkemli geceler : Efsanevi 'Iron Sparta' döneminin evi olan Letná, Real Madrid, Barcelona ve Arsenal gibi devleri ağırladı. Kendine özgü kapalı yapısıyla bilinen stat, sesi içeride tutması nedeniyle Avrupa'dan gelen rakip kulüpler için korkutucu bir deplasman olarak ün salmıştır.

Siyah tema ve Tarih Duvarı: Resmi bir kulüp turuna katılırsanız, şık siyah iç tasarımı fark edeceksiniz; bu, Sparta Prague'ın meşhur koyu kırmızıya geçmeden önceki orijinal forma renklerine bilinçli bir göndermedir.

Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Çekya - İspanya: Son form durumu

FIFA sıralaması: Çekya (#48) - İspanya (#1)

İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka'ya karşı dramatik Dünya Kupası play-off galibiyetleri almasına rağmen (ikisi de penaltılarla), Çekya FIFA Dünya Kupası'nda varlık gösteremedi. Turnuvanın grup aşamasında hem Güney Kore'ye hem de Meksika'ya yenildi, Güney Afrika ile ise berabere kaldı.

İspanya ise yaz aylarında Kuzey Amerika'da Dünya Kupası kupasını kaldırdıktan sonra küresel kahramanlara dönüştü. Turnuvaya Cabo Verde ile golsüz 0-0'lık durgun bir beraberlikle başladıktan sonra üst üste yedi maç kazandı ve yalnızca tek gol yedi.

Çekya - İspanya: Son karşılaşmalardaki durum

İspanya, Çekya karşısında ikili rekabette belirgin bir üstünlüğe sahip; önceki yedi karşılaşmanın tamamında yenilgi yüzü görmedi, beş galibiyet alıp iki kez berabere kaldı.

Taraflar arasındaki son maç, Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. İspanya, Málaga'daki Estadio La Rosaleda'da oynanan karşılaşmayı Carlos Soler ve Pablo Sarabia'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Grp. 3 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Hırvatistan CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Çek Cumhuriyeti CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 İngiltere ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 İspanya ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



