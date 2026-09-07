İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kampanyası kapsamında iki hafta içinde Çekya ile iki kez karşı karşıya gelecek; Thomas Tuchel'in ekibi önce Prag'a gidecek, ardından rövanş maçında Wembley'de sahaya çıkacak. Her iki karşılaşma da İspanya ve Hırvatistan'ın da yer aldığı zorlu A Ligi, A3 Grubu fikstürünün parçası olacak ve bu iki maçlık seri, grubun nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olabilir.

Çekya - İngiltere biletlerini satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi, maç tarihleri, fiyatlar ve satın alma noktaları dahil, GOAL sizin için derledi.

Çek Cumhuriyeti - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Çekya - İngiltere maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü yerel saatle 20.45'te Prag'daki Fortuna Arena'da başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 29 Eyl 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Çekya - İngiltere biletleri nereden alınır?

Wembley'deki maçın biletleri ilk olarak resmî England Football bilet satış portalı üzerinden satışa sunulur. Öncelik genellikle England Supporters Travel Club üyeleri ile FA bağlantılı kombine bilet sahiplerine verilir, ardından kalan kontenjan genel satışa çıkar. Prag'daki deplasman maçı için eşdeğer ilk başvuru noktası ise resmî Çek federasyonu kanallarıdır.

StubHub, resmî sitedeki ilanlar tükenmişse başvurmanız gereken yer. Platformda ekim ayındaki Wembley maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi bulunurken, eylül ayındaki deplasman maçı için Prag'a gidecek taraftarlar adına da ilanlar yer alıyor.

Bu iki maçlık seri için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmî genel satış - üyelere öncelik tanınan dönemler kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Deplasman biletleri - Prag kontenjanı Çek federasyonu kanalları üzerinden yönetilir ve İngiltere'nin deplasman taraftarı için sınırlı sayıda bilet bulunur

Garantili devirler - StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altındadır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil pazar - resmî sitedeki ilanlar tükendiyse StubHub başvurmanız gereken yerdir

Bu karşılaşmaların, İngiltere'nin iki haftalık süreçte oynayacağı dört maçtan ikisi olması nedeniyle, özellikle Wembley'deki iç saha maçı için erken rezervasyon tavsiye edilir.

Çekya - İngiltere biletleri ne kadar?

Wembley'deki maç için resmî fiyatlar koltuk konumuna göre değişiyor. England Football bilet satış portalı, kontenjan sürdüğü müddetçe standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tüm yelpazeyi nominal fiyatla sunuyor. Prag ayağında da aynı şekilde resmî Çek federasyonu fiyatlandırması geçerli.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurmanız gereken yer ve burada sizi bekleyen tabloya dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Wembley): yaklaşık 40 £ ile 60 £ arası, genellikle kalelerin arkasındaki üst katlarda

Orta segment koltuklar (Wembley): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumda oturma alanları, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Premium koltuklar (Wembley): iki maçın daha büyük olanı için 200 £ ve üzeri

Deplasman biletleri (Prag): genellikle nominal değerde Wembley'de geçirilecek bir geceden daha hesaplı, ancak İngiltere kontenjanındaki arz sınırlı

Her millî maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi mümkün olduğunca erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Çekya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Çekya - İngiltere form durumu

Çekya bu maça zorlu bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son sonuçları, Dünya Kupası'nda Meksika'ya karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet oldu ve bu turnuvada Güney Afrika ile de 1-1 berabere kaldılar. Bu beş maçlık süreçte Çekya yedi gol atıp yedi gol yerken, galibiyetlerini Guatemala ve Kosova ile oynanan hazırlık maçlarında aldı.

İngiltere'nin son beş maçı daha net bir tablo ortaya koyuyor. Tuchel'in ekibi bu süreçte dört galibiyet ve bir yenilgi aldı, 14 gol atıp yedi gol yedi. Son maçları, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı alınan 6-4'lük galibiyet oldu. Bu serideki tek yenilgi ise İngiltere'yi yarı final aşamasında turnuva dışına iten Arjantin'e karşı geldi.

Çekya - İngiltere: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Euro 2020'de oynandı ve İngiltere, Prag'da 1-0 kazandı. Ondan önce Çekya, Ekim 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde yine Prag'da İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti; bu sonuç, aynı yılın başlarında Wembley'deki rövanş maçında İngiltere'nin aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından gelmişti. Veri setindeki dört karşılaşma arasında Ağustos 2008'deki 2-2'lik hazırlık maçı beraberliği de yer alıyor.

Çekya - İngiltere puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A3 Grubu'nda Çekya şu anda ikinci sırada yer alırken İngiltere üçüncü sırada bulunuyor.