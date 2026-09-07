İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kampanyası kapsamında iki hafta içinde Çekya ile iki kez karşı karşıya gelecek; Thomas Tuchel'in ekibi önce Prag'a gidecek, ardından rövanş maçında Wembley'de rakibini ağırlayacak. Her iki maç da İspanya ve Hırvatistan'ın da yer aldığı zorlu A Ligi A3 Grubu fikstürünün parçası olacak ve bu çift maç, grubun nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olabilir.

GOAL , maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı da dahil olmak üzere Çekya - İngiltere biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Çekya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Çekya - İngiltere maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü yerel saatle 20.45'te Prag'daki Fortuna Arena'da başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 29 Eyl 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Çekya - İngiltere biletleri nereden alınır?

Her iki maç için de bilet almanın en güvenilir yolu StubHub. Dünyanın en büyük bilet pazar yerlerinden biri olan StubHub'da, ekim ayında Wembley'de oynanacak maç için geniş bir koltuk seçeneği bulunurken, eylülde deplasmandaki maç için Prag'a gidecek taraftarlar için de ilanlar yer alıyor.

Bu çift maç öncesinde StubHub'a göz atmanız için nedenler şöyle:

Resmi kontenjanların ötesinde erişim - İngiltere Supporters Travel Club üyeleri ve FA bağlantılı sezonluk bilet sahipleri Wembley maçındaki paylarını aldıktan sonra kullanışlı olabilir

Garantili transferler - her satın alma, StubHub'ın FanProtect programı tarafından güvence altına alınır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

Üyelik gerektirmez - Prag'daki deplasman maçı için StubHub, kulüp ya da federasyon üyeliğine ihtiyaç duymadan koltuk bulmak adına güvenilir bir yol sunar

Geniş koltuk seçeneği - Wembley'de kalelerin arkasındaki üst kat koltuklarından orta çizgi boyunca merkezi koltuklara kadar

Ağırlama seçenekleri - daha premium bir deneyim isteyen taraftarlar için Wembley'deki maçta dolgulu koltuklar ve lounge erişimi mevcut

Bu, İngiltere'nin iki haftalık süreçte oynayacağı dört maçtan biri olduğu için, özellikle Wembley'deki iç saha maçı başta olmak üzere her iki karşılaşma için de erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Çekya - İngiltere biletleri ne kadar?

Her iki maç için fiyatlar, koltuğun konumuna ve maça ne kadar yakın tarihte satın alma yaptığınıza göre değişiyor. StubHub'da sizi bekleyen fiyatlara dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Wembley): yaklaşık £40 ile £60 arası, genellikle kalelerin arkasındaki üst katlarda

Orta segment koltuklar (Wembley): orta çizgi boyunca merkezi koltuklar, gözle görülür şekilde daha yüksek fiyat seviyesinde

Premium & ağırlama (Wembley): £200 ve üzeri; dolgulu koltuklar, lounge erişimi ve maç günü ek ayrıcalıklarını kapsıyor

Deplasman biletleri (Prag): genel olarak etiket fiyatında Wembley'deki bir geceden daha uygun, ancak İngiltere'ye ayrılan kontenjan sınırlı

Her uluslararası maçta olduğu gibi, ikincil piyasadaki fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeye göre hareket ediyorsanız, koltuğunuzu erkenden garantilemek genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Çekya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Çekya - İngiltere form durumu

Çekya bu maça zorlu bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonuçları Dünya Kupası'nda Meksika'ya karşı alınan 3-0'lık yenilgiydi ve aynı turnuvada Güney Afrika ile de 1-1 berabere kaldılar. Bu beş maçta Çekya yedi gol atıp yedi gol yerken, galibiyetlerini Guatemala ve Kosova'ya karşı oynanan hazırlık maçlarında aldı.

İngiltere'nin son beş maçı ise daha net bir tablo çiziyor. Tuchel'in ekibi bu süreçte dört galibiyet alıp bir kez yenildi, 14 gol attı ve yedi gol yedi. Son maçları, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı alınan 6-4'lük galibiyetti. Bu serideki tek yenilgi ise İngiltere'yi yarı final aşamasında turnuva dışına iten Arjantin'e karşı geldi.

Çekya - İngiltere: Son maçlardaki karşılıklı rekabet

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Euro 2020'de oynandı ve İngiltere, Prag'da 1-0 kazandı. Ondan önce Çekya, Ekim 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde Prag'da İngiltere'yi 2-1 yenmişti; bu sonucun öncesinde ise aynı yılın başlarında Wembley'deki rövanş maçını İngiltere 5-0 kazanmıştı. Veri setindeki dört karşılaşma arasında ayrıca Ağustos 2008'de oynanan ve 2-2 sona eren bir hazırlık maçı da bulunuyor.

Çekya - İngiltere puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A3 Grubu'nda Çekya şu anda ikinci sırada yer alırken, İngiltere üçüncü sırada bulunuyor.